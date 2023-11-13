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Вышла бесплатная игра для фанатов Genshin Impact

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Second Morning Works

Horizon To Crinoa: Have Faith in Radiance вышла в Steam — забрать ее к себе на аккаунт можно бесплатно. Это японская ролевая игра, авторы которой сами признаются, что вдохновлялись аниме. Но, глядя на скриншоты, нельзя не заметить, что еще одним источником вдохновения явно была Genshin Impact.

Golden Light. Необычный хоррор Golden Light можно забрать в Epic Games Store бесплатно — его сделали в России

В будущем студия Second Morning Works обещает выпускать проекты в таком же духе. Нетрудно предположить, что бесплатная игра понадобилась разработчикам для расширения портфолио и поиска инвестиций.

Источник: Steam
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