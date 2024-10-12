Когда выйдет смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra и каким он будет

Один из самых ожидаемых смартфонов 2025 года получит несколько интересных нововведений.

Что бы мы делали без слухов, утечек и инсайдов? Правильно, сидели бы в томительном ожидании очередной официальной презентации. В случае Samsung она, скорее всего, по традиции состоится в январе — феврале 2025 года. Однако благодаря утечкам разной степени достоверности уже сейчас можно составить более-менее полное впечатление о предстоящем Samsung Galaxy S25 Ultra.

Насколько революционным получится новый флагман и будет ли он стоить своих денег — вот вопросы, на которые хотелось бы получить ответы многим фанатам южнокорейской компании. Если верить слухам, в будущем году гаджет ожидает несколько ключевых изменений, которые затронут не только дизайн.

Остановимся подробнее на каждом из аспектов нового устройства: дизайне, технических характеристиках — ну и, конечно, предполагаемой цене.

Дизайн: прощайте, острые углы

Недавно один из инсайдеров поделился рендером предстоящего устройства. Вероятно, Galaxy S25 Ultra лишится острых углов, которые были отличительной особенностью смартфонов предыдущих поколений. Таким образом, компания позаботилась о комфорте пользователей: телефоны со скругленными углами удобнее держать в руках и доставать из карманов.

Другое нововведение — боковые грани, которые станут плоскими. Последние пару лет Samsung выпускала флагманы из линейки Ultra со скругленными краями. Это сделает гаджет похожим на его конкурента — iPhone 16. Спорное решение, ведь многие любили эту линейку как раз за отличающийся от Apple дизайн.

Также ходят слухи, что устройство будет тоньше и легче текущего флагмана: 8,2 мм и 219 г против 8,6 мм и 232 г. Корпус Galaxy S25 Ultra будет сделан из титана.

В каких цветах выйдет смартфон, пока неизвестно. Можно предположить, что большое разнообразие оттенков, которым славился Galaxy S24 Ultra, перекочует и в новый флагман. В прошлый раз пользователи могли выбирать из семи цветов: черного, желтого, серого, фиолетового, зеленого, синего и оранжевого.

Дисплей: да здравствуют тонкие рамки

Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащен высококонтрастной AMOLED-матрицей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Прочное стекло Gorilla Glass Armor и улучшенная защита от пыли и влаги помогут надежнее уберечь устройство от повреждений и воздействия окружающей среды.

Диагональ экрана составит 6,9 дюйма, как и у iPhone 16 Pro Max, а рамки вокруг дисплея станут практически незаметными — на 0,2 мм тоньше, чем у Galaxy S24 Ultra. Все это поможет Samsung идти в ногу с последними трендами.

Производительность: мощное железо

Из-за проблем с производством чипа Exynos 2500 весь модельный ряд обзаведется процессором от компании Qualcomm, в том числе и S25 Ultra. В последнем будет использоваться Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который должны представить уже совсем скоро — 21-23 октября в рамках мероприятия Snapdragon Summit.

По одним данным, новинка получит 12 Гб оперативной памяти, а по другим — целых 16 Гб. В последнем случае это станет большим шагом вперед: у предыдущего флагмана Galaxy Ultra — 12 Гб , а у самого продвинутого iPhone всего лишь 8 Гб.

А вот емкость аккумулятора может остаться прежней: 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 45 Вт — и это несмотря на то, что Galaxy S25 Ultra получится более легким и тонким.

Набор камер впечатляет

200-мегапиксельную основную камеру и 50-мегапиксельную камеру с пятикратным зумом, а также 10-мегапиксельный модуль новая модель унаследует от Galaxy S24 Ultra. Главные изменения затронут сверхширокоугольную камеру: ее разрешение увеличится до 50 Мп.

Более того, с помощью автофокуса сверхширокоугольный объектив сможет снимать макро. Также ожидается, что смартфон будет поддерживать видеозапись 4K 60 кадров/с и 8K 30 кадров/с.

Программное обеспечение

Galaxy S25 Ultra будет работать на Android 15, выход которой запланирован на октябрь. Смартфон сможет поддерживать функции искусственного интеллекта, ставшего одной из главных фишек предыдущей модели.

Конечно, вместе с новым поколением ИИ появятся и новые эксклюзивные функции — согласно утечкам, одна из них будет связана с продвинутой защитой от мошенников. К сожалению, более детальной информации об этом пока нет.

Ожидается, что на смартфонах будет установлена следующая версия One UI: вероятно, вместе с ней обновятся анимации, иконки, интерфейс фона и папки.

Что еще нового?

В комплекте с новым смартфоном, скорее всего, будет идти и фирменный стилус S Pen — расширится ли его функционал, пока неизвестно. А вот зарядное устройство придется приобретать отдельно. Кроме того, Galaxy S25 Ultra будет поддерживать спутниковую связь — по крайней мере его китайская версия.

Дата выхода и цены

Опыт прошлых лет позволяет предположить, что новая премиальная линейка компании выйдет в начале следующего года, с января по март — три предыдущих флагмана Galaxy S дебютировали именно в этот период.

На старте продаж Samsung Galaxy S24 Ultra стоил от 1299 долларов. Возможно, цена останется на прежнем уровне. В этом смысле компания проявляет похвальную стабильность: с 2022 года из всей линейки подорожал только флагман 2024 года. Вряд ли компания станет поднимать стоимость второй раз подряд.

Если это предположение справедливо, то стоит ориентироваться на цифры:

— 1299 долларов (~125 тысяч рублей) за 256 Гб.

— 1419 долларов (~137 тысяч рублей) за 512 Гб.

— 1659 долларов (~160 тысяч рублей) за 1 Тб.