Лучшие умные колонки 2024-2025

Сезон праздников не за горами. И умная колонка может стать отличным подарком для всех.

Современные умные колонки давно превратились из любопытных игрушек в полноценных помощников, обладающих широким набором возможностей.

На рынке представлено огромное разнообразие данных устройств. Чтобы вам было проще выбирать, собрали десять лучших моделей.

1. VK Капсула Нео

Мощность: 5 Вт

Голосовой помощник: «Маруся»

Дисплей: есть

Микрофоны: 2

Материал корпуса: пластик

Цена: от 3 500 рублей

Плюсы: компактные размеры, хороший звук, синхронизирован с VK.

Минусы: небольшая мощность.

Приятная и компактная умная колонка, которая глубоко интегрирована со всеми сервисами VK — например, с «VK Музыка». В пластиковый корпус встроен неплохой динамик и цифровой дисплей, отображающий время, погоду и прочие сведения. Ну а если его погладить, то гаджет мило «зажмурит глазки».

«Нео» с легкостью справляется со всеми основными задачами: включает треки, управляет другими домашними устройствами, читает ленту социсетей, автоматически подстраивает свечение экрана, а голосовой помощник «Маруся» отвечает на вопросы. Отличный подарок как для ребенка, так и для взрослого.

2. Xiaomi Mi Smart Speaker

Мощность: 12 Вт

Голосовой помощник: «Маруся»

Дисплей: нет

Микрофоны: 2

Материал корпуса: металл, пластик

Цена: от 4 999 рублей

Плюсы: эргономичный дизайн, корпус из металла, хороший звук.

Минусы: иногда хромает распознавание речи.

Умная bluetooth-колонка от китайского гиганта радует не только эргономичным дизайном, но и широким набором возможностей. Корпус выполнен из металла, мощные динамики радуют приятным звучанием, а два микрофона обладают хорошей чувствительностью. И все это разнообразие за 5 000 рублей.

Благодаря встроенному ассистенту «Маруся» гаджет станет ценным дополнением для дома и верным другом для детей. Он умеет распознавать голоса и подбирать ответы исходя из того, кто именно к нему обращается. Устройство умеет не только находить ответы на вопросы, но и способно поддерживать разговор.

3. Prestigio Smartmate

Мощность: 6 Вт

Голосовой помощник: «Алиса»

Дисплей: нет

Микрофоны: 4

Материал корпуса: пластик, ткань

Цена: от 5 800 рублей

Плюсы: приличная автономность, добротный функционал.

Минусы: нет дисплея.

Над разработкой данной модели работало сразу две компании: Prestigio делала железо, а «Яндекс» отвечал за функционал. В результате получился качественный девайс, который умеет абсолютно все, что могут конкуренты. Это небольшая колонка цилиндрической формы и с физическими кнопками для управления.

Оснащена неплохим динамиком, поддержкой Wi-Fi, опцией регулировки громкости и отключения микрофона. Но главная особенность Prestigio Smartmate кроется в емкой батарее на 4400 мАч, благодаря чему владельцам можно на много часов забыть о поиске розетки. Отличный вариант для тех, кто собирается в путь.

4. Google Home Mini

Мощность: 5 Вт

Голосовой помощник: Google Ассистент

Дисплей: нет

Микрофоны: 2

Материал корпуса: пластик, ткань

Цена: от 6 000 рублей

Плюсы: компактность, синхронизация с сервисами Google.

Минусы: нет встроенной батареи, качество звука хромает.

«Google Ассистент» в виде отдельного гаджета — именно так можно описать смарт-колонку Home Mini. Данная модель от Google сохранила все достоинства от старших версий, а заодно получив приятный дизайн и компактные размеры. Правда, автономность так и не завезли, но это сильно незначительный минус.

Функционал в меру разнообразный, но без каких-либо уникальных фишек. Разумеется, многое заточено на инфраструктуре Google, поскольку все работает через Google Assistant. Голосовой помощник отвечает на вопросы, управляет другими домашними устройствами, звонит, рассказывает прогноз погоды.

5. SberBoom

Мощность: 40 Вт

Голосовой помощник: «Салют»

Дисплей: нет

Микрофоны: 4

Материал корпуса: пластик, ткань

Цена: от 10 000 рублей

Плюсы: объемный звук, детектор шума, стильный дизайн.

Минусы: для доступа ко всем функциям нужна подписка «СберПрайм», голосовой помощник иногда путает команды.

Еще одна крутая альтернатива более дорогим устройствам. Смарт-колонка SberBoom выделяется необычным дизайном с пластиковыми ребрами по бокам на тканевой оплетке и делает упор на прослушивание музыки. Этому способствуют мощность в 40 Вт, удобное расположение динамиков и отражателей звука.

Из любопытных фишек выделяется детектор шума, с которым аппарат будет отправлять уведомления в случае обнаружения подозрительных звуков. К виртуальному ассистенту «Салют» конечно, есть вопросы, но в целом он хорошо справляется с возложенными задачами. Единственное, следует помнить о том, что функционал раскрывается во всей красе только с подпиской «СберПрайм».

6. Apple HomePod mini

Мощность: 20 Вт

Голосовой помощник: Siri

Дисплей: нет

Микрофоны: 4

Материал корпуса: пластик, ткань

Цена: от 13 200 рублей

Плюсы: небольшие размеры, широкий набор опций, привязка к сервисам Apple.

Минусы: качество звука просело, не автономна.

Младшая версия HomePod нисколько не уступает старшей итерации. Девайс умеет буквально все, что требуется от устройств такого рода. Она глубоко интегрирована с экосистемой Apple и способна занять место центра умного дома. Колонка способна звонить, искать информацию и даже замерять температуру в доме.

Другая прикольная фишка кроется в том, что пользователь может отправлять голосовые сообщения с iPhone прямиком на девайс. Однако уменьшение габаритов сказалось на звуке. Нет, качество все еще хорошее, даже лучше многих аналогов. Но все же, HomePod mini звучит тише, не настолько чище и детальнее. И даже так это все еще отличное соотношение в плане «цена-качество».

7. Яндекс Станция 2

Мощность: 30 Вт

Голосовой помощник: «Алиса»

Дисплей: нет

Микрофоны: 4

Материал корпуса: пластик, ткань

Цена: от 15 000 рублей

Плюсы: приятная подсветка, качественное звучание, хороший микрофон.

Минусы: нет экрана, звук стал тише.

На сегодняшний день это один из самых оптимальных гаджетов в своем сегменте. «Яндекс Станция 2» стала логичным развитием идей, заложенных создателями в первую версию. Только теперь все оформлено в более аккуратный дизайн.

Он обладает всем необходимым, что требуется от смарт-колонок: прокаченный голосовой помощник «Алиса», поддержка протокола Zigbee, совместимость с большинством устройств умного дома, LED-панель с приятной подсветкой, отдельное приложение. И это далеко не полный перечень возможностей аппарата. Отличный вариант для домашнего пользования и за приемлемые деньги.

8. Яндекс Станция Миди

Мощность: 24 Вт

Голосовой помощник: «Алиса»

Дисплей: есть

Микрофоны: 4

Материал корпуса: пластик, ткань

Цена: от 17 000 рублей

Плюсы: компактность, отличный функционал, приятная подсветка.

Минусы: работает только от розетки.

Данный гаджет можно охарактеризовать как более дорогой аналог «Станции 2». Смарт-колонка выделяется компактными размерами, округлыми гранями и приплюснутым квадратным корпусом с тканевой сеткой, незаметными кнопками управления и LED-дисплеем на торце.

Несмотря на скромные габариты, аппарат поддерживает весь необходимый функционал. Тут и голосовая помощница «Алиса», и четыре встроенных микрофона, и распознавание голосов, и три громких динамика, и автонастройка яркости, и отображение времени, и еще много всего. А еще «Миди» поддерживает протокол ZigBee, что превращает ее в центр управления умного дома.

9. Яндекс Станция Макс

Мощность: 65 Вт

Голосовой помощник: «Алиса»

Дисплей: есть

Микрофоны: 7

Материал корпуса: пластик, ткань

Цена: от 35 000 рублей

Плюсы: громкий звук, взаимодействует с телевизором, стильный дизайн.

Минусы: цена кусается.

Флагманская «Станция Макс» от «Яндекс» заслуженно считается одной из лучших смарт-колонок на рынке. Гаджет стильно выглядит, качественно звучит и умеет все, что требуется от подобных устройств. Монохромный экран не только показывает время, но и радует веселыми анимациями и мордочками.

Также «Станция Макс» отлично проявляет себя в связке с телевизором. Через HDMI она может показывать встроенный «Кинопоиск» или более 100 каналов в хорошем разрешении, а также поддерживает установку других онлайн-кинотеатров. А еще тут гибкие настройки, прокачанный нейросетями виртуальный помощник, продвинутый контроль над домом и множество других опций.

10. Apple HomePod 2

Мощность: 50 Вт

Голосовой помощник: Siri

Дисплей: нет

Микрофоны: 4

Материал корпуса: пластик, ткань

Цена: от 42 500 рублей

Плюсы: множество датчиков, качественный звук.

Минусы: нет дисплея, многие функции завязаны на экосистеме Apple.

Фото goodhousekeeping.com

Премиальная смарт-колонка от именитого бренда, которая сполна оправдывает свой высокий ценник. Так, устройство на голову превосходит всех остальных конкурентов по качеству звучания. На любой громкости при любом жанре музыки HomePod 2 выдает сочный и чистый звук лишенный неприятных искажений.

Вся мощь гаджета раскрывается в связке с iPhone, ведь так пользователь получает доступ к инфраструктуре Apple. Здесь представлен огромный выбор возможностей, будь то управление домом, звонки по телефону или встроенные датчики температуры, влажности и шума. На месте и голосовой помощник Siri.