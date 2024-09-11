Роскомнадзор спустит десятки миллиардов рублей на борьбу с VPN

Роскомнадзор планирует потратить 59 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов в Рунете. Под «системой блокировки» подразумеваются технические средства противодействия угрозам, установленные на сетях российских провайдеров. Они выступают своего рода фильтром и помогают блокировать или замедлять неугодные властям ресурсы.

Проведенная модернизация поможет РНК лучше противодействовать работе VPN-сервисов — предполагается, что эффективность их ограничения повысится до 96%.