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Сегодня, 15:20

Роскомнадзор спустит десятки миллиардов рублей на борьбу с VPN

Евгения Воскресенская
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Фото Global Look Press

Роскомнадзор планирует потратить 59 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов в Рунете. Под «системой блокировки» подразумеваются технические средства противодействия угрозам, установленные на сетях российских провайдеров. Они выступают своего рода фильтром и помогают блокировать или замедлять неугодные властям ресурсы.

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Проведенная модернизация поможет РНК лучше противодействовать работе VPN-сервисов — предполагается, что эффективность их ограничения повысится до 96%.

Источник: Forbes
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