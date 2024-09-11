Apple отказалась продавать iPhone 13 и iPhone 15 Pro после анонса iPhone 16

С момента презентации новой линейки iPhone не прошло и двух дней, а некоторые смартфоны прошлых лет уже убрали из продажи. Среди них прошлогодние флагманы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также более древний представитель «яблочных» смартфонов — iPhone 13.

Рассчитывать теперь можно лишь на запасы, которые остались у магазинов — потом приобрести снятые с продажи смартфоны получится только с рук. Зато упала цена на iPhone 14, 14 Plus, 15 и 15 Plus — все они подешевели на 100 долларов:

iPhone 14 — 599 долларов, ранее 699 долларов.

iPhone 14 Plus — 699 долларов, ранее 799 долларов.

iPhone 15 — 699 долларов, ранее 799 долларов.

iPhone 15 Plus — 799 долларов, ранее 899 долларов.

Те, кого все же интересует последняя модель смартфонов, смогут оформить предзаказ уже 13 сентября. В продажу iPhone 16 поступит 20 сентября.