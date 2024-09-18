В X (Musk) Empire обновился ребус дня на 19 сентября
В Telegram-кликере X Empire, который совсем скоро выйдет на крипто-рынок, обновился ребус дня на 18-19 сентября 2024 года.
Ребус дня — один из легких способов заработка внутриигровой валюты, которую можно потратить на прокачивание карточек и уровня персонажа.
Ребус дня в X Empire на 18-19 сентября
Ответ на ребус дня в X Empire на 18-19 сентября.
Ответом на ребус дня стало слово Sponsorship.
Как ввести ребус дня в X Empire
Запустите X Empire. Откройте раздел «Задания». В ежедневных заданиях найдите «Ребус дня». Введите полученное слово, чтобы получить бесплатные монеты.
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