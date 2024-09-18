В X (Musk) Empire обновился ребус дня на 19 сентября

В Telegram-кликере X Empire, который совсем скоро выйдет на крипто-рынок, обновился ребус дня на 18-19 сентября 2024 года.

Ребус дня — один из легких способов заработка внутриигровой валюты, которую можно потратить на прокачивание карточек и уровня персонажа.

Ребус дня в X Empire на 18-19 сентября

Ответ на ребус дня в X Empire на 18-19 сентября.

Ответом на ребус дня стало слово Sponsorship.

Как ввести ребус дня в X Empire

Запустите X Empire. Откройте раздел «Задания». В ежедневных заданиях найдите «Ребус дня». Введите полученное слово, чтобы получить бесплатные монеты.