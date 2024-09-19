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В X Empire (Musk Empire) вышла загадка дня на 19-20 сентября

Михаил Иванов
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Фото issues.fr

В кликере X Empire (Musk Empire) вышла новая загадка дня на 19-20 сентября.

Загадка дня позволяет повысить пассивный заработок и прокачать уровень. Ведь в листинге смогут участвовать только раскачанные до 4 уровня и выше.

Загадка дня в X Empire на 19-20 сентября

Загадка дня в X Empire на 19-20 сентября.

Ответом стало слово Fork.

Загадка дня в X Empire (Musk Empire) обновляется каждый день в 10.00 мск. Чем больше уровень персонажа, тем больше монет можно через нее получить.

Уже 30 сентября разработчики закроют возможность прокачивать персонажа и начнут процесс листинга — выхода монеты на крипто-рынок.

Как вводится загадка дня в X Empire

Запустите X Empire. Откройте раздел «Задания». В ежедневных заданиях найдите «Загадка дня». Введите полученное слово, чтобы получить монеты.

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