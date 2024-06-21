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Сегодня, 15:02

Известны комбо-карты для Hamster Kombat на 21-22 июня

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Фото decrypt.co

В Hamster Kombat комбо-карточки один из немногих вариантов быстрого заработка монет. На 21-22 июня объявлены новые ежедневные комбо-карты, которые будут действовать, как обычно, ровно сутки.

Ввести новый набор, состоящий из трех комбо-карт, можно до 22 июня, 15.00 мск.

Комбо-карточки для Hamster Kombat на 21-22 июня

Комбо-карточки Hamster Kombat на 21-22 июня.

Staking — раздел Markets.
YouTube Gold Button — раздел Specials.
Licence Bangladesh — раздел Legal.

Что такое Hamster Kombat

Hamster Kombat — это простенький кликер, котоый позволяет примерить на себя роль директора криптобиржи. Геймплей максимально прост и понятен: кликаем на изображение хомяка, получаем внутриигровые монетки, прокачиваем карточки, получаем внутриигровые монетки, прокачиваем уровень персонажа.

Что такое комбо-карточки в Hamster Kombat

Это уникальные комбинации карт, которые нужно собирать каждый день, чтобы получать бонус в виде 5 миллионов внутриигровых монет.

Зачем нужны комбо-карточки в Hamster Kombat

Чтобы прокачивать карточки и общий уровень персонажа. Без монет не будет прогресса. Помимо комбо-карточек, халявные монетки дают шифры.

Можно ли превратить монетки в настоящие деньги

К сожалению, пока что нет. Эта механика предполагается в будущем, когда пройдет листинг и Hamster Kombat появится на бирже. Это планируется сделать в июле.

Шифр. Раскрыт секретный шифр для Hamster Kombat на 20-21 июня
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