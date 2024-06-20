Раскрыт секретный шифр для Hamster Kombat на 20-21 июня

Секретный шифр для Hamster Kombat на 20-21 июня перестал быть тайным.

Чтобы заработать миллион монет, достаточно ввести новую комбинацию сигналов азбуки Морзе. Новый шифр будет действовать до 21 июня, 22:00 мск.

Секретный шифр Hamster Kombat на 20-21 июня

P . — — .

U .. —

M — —

P . — — .

Куда вводить шифр для Hamster Kombat

В главном меню достаточно трижды нажать на «Прибыль за тап». После этого фон вашего хомяка станет красным, и можно будет вводить шифр.

Как правильно вводить шифр в Hamster Kombat?

После того, как фон стал красным, следует ввести нужную комбинацию, следуя следующим принципам и уже устоявшимся правилам игры:

1. «•», точка — быстрый тап по изображению хомяка.

2. «—», тире — длинный тап, палец нужно удерживать две секунды.

Между «буквами» нужно делать небольшие паузы, но не слишком большие. Если сделать все правильно, то кодовое слово будет появляться на этом же экране.