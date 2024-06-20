Раскрыт секретный шифр для Hamster Kombat на 20-21 июня
Секретный шифр для Hamster Kombat на 20-21 июня перестал быть тайным.
Чтобы заработать миллион монет, достаточно ввести новую комбинацию сигналов азбуки Морзе. Новый шифр будет действовать до 21 июня, 22:00 мск.
Секретный шифр Hamster Kombat на 20-21 июня
P . — — .
U .. —
M — —
P . — — .
Куда вводить шифр для Hamster Kombat
В главном меню достаточно трижды нажать на «Прибыль за тап». После этого фон вашего хомяка станет красным, и можно будет вводить шифр.
Как правильно вводить шифр в Hamster Kombat?
После того, как фон стал красным, следует ввести нужную комбинацию, следуя следующим принципам и уже устоявшимся правилам игры:
1. «•», точка — быстрый тап по изображению хомяка.
2. «—», тире — длинный тап, палец нужно удерживать две секунды.
Между «буквами» нужно делать небольшие паузы, но не слишком большие. Если сделать все правильно, то кодовое слово будет появляться на этом же экране.