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Сегодня, 21:02

Раскрыт секретный шифр для Hamster Kombat на 20-21 июня

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Секретный шифр для Hamster Kombat на 20-21 июня перестал быть тайным.

Чтобы заработать миллион монет, достаточно ввести новую комбинацию сигналов азбуки Морзе. Новый шифр будет действовать до 21 июня, 22:00 мск.

Секретный шифр Hamster Kombat на 20-21 июня

P .  — .
U .. —
M — — 
P .  — .

Куда вводить шифр для Hamster Kombat

В главном меню достаточно трижды нажать на «Прибыль за тап». После этого фон вашего хомяка станет красным, и можно будет вводить шифр.

Как правильно вводить шифр в Hamster Kombat?

После того, как фон стал красным, следует ввести нужную комбинацию, следуя следующим принципам и уже устоявшимся правилам игры:

1. «•», точка — быстрый тап по изображению хомяка.
2. «—», тире — длинный тап, палец нужно удерживать две секунды.

Между «буквами» нужно делать небольшие паузы, но не слишком большие. Если сделать все правильно, то кодовое слово будет появляться на этом же экране.

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