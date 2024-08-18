Для Cybertruck выпустили холодильник, который внешне напоминает гроб

В продажу поступили холодильники для электрокара Cybertruck от компании Tesla. За устройство просят $ 700 — то около 60 тысяч рублей.

За эти деньги вы получите переносной охладитель вместимостью 53 литра, корпус из нержавеющей стали и съемные разделители для льда — теперь пиво в багажнике будет холодным несколько дней.

Однако суеверных водителей эта новинка может отпугнуть — форма холодильника вызывает ассоциации с маленьким гробом.