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Сегодня, 18:25

Для Cybertruck выпустили холодильник, который внешне напоминает гроб

Евгения Воскресенская
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Фото Tesla

В продажу поступили холодильники для электрокара Cybertruck от компании Tesla. За устройство просят $ 700 — то около 60 тысяч рублей.

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За эти деньги вы получите переносной охладитель вместимостью 53 литра, корпус из нержавеющей стали и съемные разделители для льда — теперь пиво в багажнике будет холодным несколько дней.

Однако суеверных водителей эта новинка может отпугнуть — форма холодильника вызывает ассоциации с маленьким гробом.

Источник: iPhones.ru
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