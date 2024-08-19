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Сегодня, 18:45

Telegram заблокируют? Россияне пожаловались на странные сбои

Евгения Воскресенская
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Фото Global Look Press

Ночью 19 августа российские пользователи столкнулись со сбоем в работе Telegram, который носил массовый характер. Об этом свидетельствуют жалобы на сайте СБОЙ.РФ — большинство из них поступили из Москвы. Пользователи мессенджера пишут про бесконечное соединение, неотправленные сообщения, а также возможность подключиться только через VPN или Wi-Fi.

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В сети разворачиваются дискуссии о будущем мессенджеров. Россияне опасаются, что Telegram и WhatsApp суждено разделить судьбу YouTube. В последние дни соотечественники испытали на себе новый стиль работы видеохостинга.

Источник: РБК
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