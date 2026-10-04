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Team Spirit обыграла PARIVISION и приблизилась к плей-офф EPL 24

donk закончил серию против PARIVISION с 66 убийствами.
Фото HLTV

Team Spirit обыграла PARIVISION во втором раунде швейцарского этапа ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2. Матч 4 октября завершился со счетом 2-1.

Spirit уступила на Ancient — 11:13, но затем выиграла Dust2 со счетом 13:6 и Anubis — 13:5. На двух последних картах команда отдала сопернику в сумме 11 раундов.

Лучшим игроком встречи стал Данил «donk» Крышковец. Он закончил серию с 66 убийствами при 35 смертях и рейтингом HLTV 1,58. Дмитрий «sh1ro» Соколов сделал 50 фрагов при 29 смертях.

После этой победы Spirit идет со статистикой 2-0. Для выхода в плей-офф команде нужно выиграть еще один матч. PARIVISION продолжит выступление с одной победой и одним поражением.

ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября в Катовице. В турнире участвуют 16 команд. В швейцарском этапе три победы дают путевку в плей-офф, а три поражения означают вылет.

Виталий Климов

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