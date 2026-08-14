BoomBoys — Team VISION: во сколько и где смотреть матч The International 2026
Центральный матч второго игрового дня The International 2026 — BoomBoys против Team VISION в сетке 2-0. Обе команды выиграли по два матча и претендуют на прямую путевку в плей-офф, которую получат три лучших коллектива группового этапа. Начало — в 08.00 по московскому времени, формат Bo3. Под нейтральными названиями выступают BetBoom Team и PARIVISION — Valve не допускает беттинг-брендинг. Обе накануне прошли изматывающие трехкарточные серии: BoomBoys дожала Iron Wing в марафоне на 69 минут, а Team VISION обыграла действующего чемпиона Falcons, где решающая карта длилась почти 95 минут. Матч покажут официальные англоязычные и русскоязычные трансляции The International 2026 на Twitch и YouTube.
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