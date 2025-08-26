bLitz, Brollan и chopper — apEX составил тир-лист лучших капитанов в CS2

Сам он так же вошел в S-уровень, при составлении рейтинга капитан Vitality опирался на текущую форму IGL (In-Game Leader).

После распределения 14 капитанов на группы от S до С получилось следующее:

S — Гаридмагнай bLitz Бямбасурен (The Mongolz), Людвиг Brollan Бролин (MOUZ), Леонид chopper Вишняков (Team Spirit), Дан apEX Мадесклер (Vitality).

A — Габриэль FalleN Толедо (FURIA Esports), Расмус HooXi Нилсен (Astralis), Алекси Aleksib Виролайнен (Natus Vincere).

B — Финн karrigan Андерсен (FaZe Clan), Энжин MAJ3R Купели (Aurora Gaming), Дамьян kyxsan Стоилковски (Team Falcons), Камиль siuhy Шкарадек (Team Liquid), Эрик ztr Густафссон (GamerLegion).

C — Родриго biguzera Биттенкур (paiN Gaming), Неманья huNter- Ковач (G2).