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26 августа 2025, 17:45

FURIA и Legacy сыграют в бразильском дерби на квалификациях к BLAST Open Fall 2025

Алексей Буланов
FalleN.
Фото liquipedia

FURIA сыграет с Legacy в первом матче квалификаций к BLAST Open Fall 2025. BO3-противостояние начнется 28 августа в 20:30 МСК. Статус локального дерби добавит матчу остроты, между бразильскими коллективами всегда получаются крайне непредсказуемыми. BLAST Open Fall 2025 — тир-1 LAN-турнир по CS2, который пройдет с 5 по 7 сентября в Лондоне. Шесть команд, прошедшие закрытые онлайн-квалификации, будут бороться за призовой фонд в 330 тысяч долларов.

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