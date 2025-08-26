FURIA и Legacy сыграют в бразильском дерби на квалификациях к BLAST Open Fall 2025

FURIA сыграет с Legacy в первом матче квалификаций к BLAST Open Fall 2025. BO3-противостояние начнется 28 августа в 20:30 МСК. Статус локального дерби добавит матчу остроты, между бразильскими коллективами всегда получаются крайне непредсказуемыми. BLAST Open Fall 2025 — тир-1 LAN-турнир по CS2, который пройдет с 5 по 7 сентября в Лондоне. Шесть команд, прошедшие закрытые онлайн-квалификации, будут бороться за призовой фонд в 330 тысяч долларов.