Сборная России проиграла Шотландии и Канаде на старте чемпионата мира

Мужская сборная России по керлингу проиграла два стартовых матча чемпионата мира, который проходит в канадском Летбридже. В первой игре россияне уступили Шотландии - 2:8. Во второй встрече были слабее Канады - 3:11.

В составе сборной России выступают Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов. Лучший результат россиян на чемпионате мира - девятое место в 2018 году.

Керлинг

Чемпионат мира

Мужчины

Групповой этап

Канада - Корея - 6:5.

Япония - Италия - 6:4.

Голландия - США - 6:5.

Шотландия - Россия - 8:2.

Норвегия - Швейцария - 4:10.

Канада - Россия - 11:3.

Швеция - Китай - 9:4.

Германия - Италия - 3:9.