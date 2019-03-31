Сборная России проиграла Шотландии и Канаде на старте чемпионата мира

Мужская сборная России по керлингу проиграла два стартовых матча чемпионата мира, который проходит в канадском Летбридже. В первой игре россияне уступили Шотландии - 2:8. Во второй встрече были слабее Канады - 3:11.
В составе сборной России выступают Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов. Лучший результат россиян на чемпионате мира - девятое место в 2018 году.
Керлинг
Чемпионат мира
Мужчины
Групповой этап
Канада - Корея - 6:5.
Япония - Италия - 6:4.
Голландия - США - 6:5.
Шотландия - Россия - 8:2.
Норвегия - Швейцария - 4:10.
Канада - Россия - 11:3.
Швеция - Китай - 9:4.
Германия - Италия - 3:9.
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