У нас вышло неплохое кино о шахматах. Это не агитка, а рассказ о самом скандальном матче в истории

Новый фильм Алексея Сидорова «Чемпион мира» — совершенно не в духе «Легенды № 17» и «Движения вверх».

В России полюбили снимать спортивные драмы. Жанр очень даже в логике времени — сценарий уже есть, нужно только добавить пикантные детали для обрамления, а выбирать только победы, благо в истории их навалом. И конвейер уже запущен: студия Никиты Михалкова «Тритэ» сделала «Легенду № 17» о хоккее (местами притянутая за уши, но то была проба пера), затем «Движение вверх» о баскетболе (очень успешная картина, поставившая рекорд по сборам в России, пусть и не без протекционистских мер в виде блокирования премьер иностранных фильмов).

И вот шахматы. Это кино точно не стоит рассматривать через призму патриотизма и пропаганды — режиссер Алексей Сидоров практически очистил ленту от штампов, как и свой «Т-34», а временами прямо показывает страдания людей из-за особенностей советского строя. «Чемпион мира» на удивление именно про шахматы, любовные линии и личные драмы не выпячиваются, а идут как приправа к основному блюду.

На российское кино у нас ходят меньше, чем на иностранное, стоит ли идти — решать вам, но пригласить девушку точно не стыдно. Во всяком случае, в зале было несколько пар, и ни одна не ушла до завершения 2,5-часового фильма.

Политизированный матч с элементами вымысла

Основное блюдо — легендарный матч за звание чемпиона мира 1978 года между советским шахматистом Анатолием Карповым и беглым советским шахматистом Виктором Корчным. Старшее поколение наверняка помнит ту битву в подробностях, Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор позавидовали бы, как мы сейчас говорим, хайпу того поединка. Те, кто подробностей не помнит, могут прочитать их здесь.

(Осторожно, дальше пойдут спойлеры!)

Фильм рассказывает о противостоянии двух гроссмейстеров, акцентируя внимание на жизни Карпова — фактически с его точки зрения. Он (Иван Янковский) показан сначала маленьким мальчиком, который встречается с уже заслуженным Корчным (Константином Хабенским) на сеансе одновременной игры, затем тусуется с Робертом Фишером на острове Свети-Стефан в Югославии и на чистом английском обсуждает с ним высокие материи. В фильме есть место художественному вымыслу, но в рамках приличия — ну закатите вы пару раз глаза, что плохого в гимнастике для зрения? Откровенных ляпов почти нет — в баскетбольной сборной Югославии, правда, мелькает темнокожий игрок, а возлюбленная Карпова читает шахматную нотацию, произнося h как «эйч». Очень маловероятно в 1978 году. Но партии, насколько можно было уследить, реальные.

Параллельно рассказывается путь к матчу Корчного — как его травили в Советском Союзе, снижали стипендию, как он просил убежища в Нидерландах и как со злостью и азартом летел к схватке за корону. Все это происходит с перерывами на реакции советского функционера (Владимир Вдовиченков), который играл у Сидорова еще в «Бригаде». Символичное преображение, не правда ли? В 1978-м он был главой Госкомитета по физической культуре и спорту. Играет он Марата Грамова, который в реальности занял этот пост на пять лет позже. И обосновывал для Политбюро ЦК КПСС бойкот Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе.

Тем не менее основное повествование о матче ведется от лица Карпова. Он переживает предсмертную болезнь отца, расставание с возлюбленной (Диана Пожарская), наконец, сам матч в тяжелейших условиях на Филиппинах. В этом смысле переживания Корчного, у которого на родине остались ребенок и жена, как бы опускаются.

Вкрапления «Гарри Поттера»

Сам матч, разумеется, показывают не через перестановки фигур на доске, — скандалы в зале с участием парапсихологов и экстрасенсов и умелой 3D-графикой. Временами приходит ощущение, что создатели картины прямо говорят: «Смотрите, а мы еще и так можем!» Может, поэтому бюджет фильма 550 миллионов рублей, на 100 больше, чем у «Движения вверх»?

Некоторые вставки отсылают к стилистике «Гарри Поттера». Кто-то из вас найдет пересечения с «Ходом королевы», есть и сцены, напоминающие легендарный мюзикл Chess, который сейчас идет в России в отечественной (и очень качественной) обработке как «Шахматы». Например, в начале матча Корчной и Карпов встречаются на филиппинском рынке, смотря на петушиные бои. Аллегория прямо в лоб.

Если кто-то ждет или, наоборот, очень не хочет увидеть на экране Никиту Михалкова — то продюсера картины в кадре нет. Хотя упоминается он, конечно, в самом начале титров. Кстати, Янковский, если вы уже заикнулись про блат, играет здорово. Не как его великий дед, но на уровне. Точно не как Непомнящий играл в шахматы в последнем чемпионском матче.

В конце наш Карпов, разумеется, выигрывает, а помогает ему в этом невеста/жена, которая бежит сломя голову в ночи через всю Москву к тетрадкам с записями защиты Пирца — Уфимцева. В 1979-м, кстати, у Карпова родился первый сын Анатолий, странно, что картина не заканчивается чем-то вроде «ты станешь папой». Заканчивается она посланием Карпова к Корчному.

Наверное, не стоит к новогодней премьере относиться со строгостью учительницы, ставящей праздничный утренник. Шахматы в России снова в моде, и, выбравшись из горы оливье, лучше посмотреть на такое противостояние, чем очередные стрелялки и мордобои.