Вейк-ан-Зее собирает звезд

Россияне вступают в борьбу на супертурнире Tata Steel Chess в Нидерландах.

В Вейк-ан-Зее в пятницу открывается старейший фестиваль Tata Steel Chess, берущий свое начало с 1938 года. Легендарный шахматный форум проводится в 84-й раз. Как правило, в рамках фестиваля проходит несколько турниров и побочных мероприятий, но в прошлом году из-за пандемии коронавируса был проведен только один турнир — главный. Его сенсационно выиграл нидерландский шахматист Йорден ван Форест, который на тай-брейке был сильнее сооте­чественника Аниша Гири. Также прошлогодний Tata Steel Chess Tournament ознаменовался победой молодого российского гроссмейстера Андрея Есипенко над чемпионом мира Магнусом Карлсеном. В этот раз в Вейк-ан-Зее будет сыграно два турнира: Masters (средний рейтинг — 2737) и Challengers (2561).

Участниками главного турнира станут: Магнус Карлсен (2865, Норвегия), Фабиано Каруана (2792, США), Аниш Гири (2772, Нидерланды), Шахрияр Мамедьяров (2767, Азербайджан), Рихард Раппорт (2763, Венгрия), Ян-Кшиштоф Дуда (2760, Польша), Сергей Карякин (2743, Россия), Видит Сантош Гуджарти (2727, Индия), Даниил Дубов (2720, Россия), Андрей Есипенко (2714, Россия), Сэм Шенкленд (2708, США), Йорден ван Форест (2702, Нидерланды), Нильс Гранделиус (2672, Швеция) и Рамешбабу Прагнанандха (2612, Индия).

В турнире Challengers за призы поборются россияне Володар Мурзин (2519) и Полина Шувалова (2516). Рейтинг-лист возглавляет Арджун Эригайси (2632, Индия). Традиционно победитель побочного соревнования получает путевку на Masters следующего года.

Турниры проводятся по круговой системе в 13 туров. Игровые дни:

15-18, 20-23, 25-26, 28-30 января. Выходные дни: 19, 24, 27 января. Начало туров — в 16.00 (мск). Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца плюс 30 секунд на ход начиная с первого. В случае дележа первого места двумя или более участниками состоится тай-брейк.

Этери Кублашвили