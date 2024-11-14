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Сегодня, 11:15

Россияне выходят на старт детского первенства мира в Италии

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Первенство мира среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет пройдет в городе Монтесильвано (Италия) с 14 по 27 ноября.

В соревнованиях примут участие 710 юных спортсменов из 80 стран мира. Россию представят 28 шахматистов, включая чемпионов и призеров первенств мира, Азии и России Романа Шогджиева, Федора Антипова, Арсения Клещевникова, Алису Генриэтту Юнкер, Артема Мамиконяна, Татьяну Мозолевскую, Кристину Завиваеву, Реану Кинзябулатову, Марию Мухорину и других.

Участники сыграют 11 туров по швейцарской системе. Игровые дни: 15-20 и 22-26 ноября.

Пресс-служба ФШР

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