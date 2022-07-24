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Сегодня, 13:35

Морозевич объяснил почему организовать матч-реванш Карлсен — Непомнящий было невозможно

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Двукратный чемпион России по шахматам Александр Морозевич заявил, что решение Магнуса Карлсена проводить пятую защиту титула на руку Яну Непомнящему.

«Яну надо отслужить молебен после такого решения норвежца, — отметил «СЭ» гроссмейстер. — Возможно, я пессимист, но мне кажется, что второй матч Карлсен — Непомнящий не состоялся бы ни при каких обстоятельствах. Его просто не захотели бы организовывать. Время бы шло, Магнус тянул бы с подписанием контракта, а ФИДЕ ни за что бы не решились отобрать у него титул.
Если бы Карлсен все же согласился играть с Немпомнящим, то с нашего гроссмейстера потребовали бы подписать какие-нибудь бумаги, в которых он бы заявил, что он категорически против международной политики России. Или ему бы надо было доказать, что его родной Брянск находится в США. Если бы он занял любую другую, нейтральную позицию, то его ждала бы дисквалификация. Обеспечить победу Карлсена в матче невозможно. А победа Непомнящего бы поставила всех в трудное положение — ФИДЕ сейчас не нужен русский чемпион мира».

Выборы главы ФИДЕ пройдут 7 августа. Матч за звание чемпиона мира должен состояться в следующем году.

Магнус Карлсен. «Непомнящему надо отслужить молебен после решения Карлсена. Иначе бы его дисквалифицировали». Мнение Морозевича

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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