Морозевич объяснил почему организовать матч-реванш Карлсен — Непомнящий было невозможно

Двукратный чемпион России по шахматам Александр Морозевич заявил, что решение Магнуса Карлсена проводить пятую защиту титула на руку Яну Непомнящему.

«Яну надо отслужить молебен после такого решения норвежца, — отметил «СЭ» гроссмейстер. — Возможно, я пессимист, но мне кажется, что второй матч Карлсен — Непомнящий не состоялся бы ни при каких обстоятельствах. Его просто не захотели бы организовывать. Время бы шло, Магнус тянул бы с подписанием контракта, а ФИДЕ ни за что бы не решились отобрать у него титул.

Если бы Карлсен все же согласился играть с Немпомнящим, то с нашего гроссмейстера потребовали бы подписать какие-нибудь бумаги, в которых он бы заявил, что он категорически против международной политики России. Или ему бы надо было доказать, что его родной Брянск находится в США. Если бы он занял любую другую, нейтральную позицию, то его ждала бы дисквалификация. Обеспечить победу Карлсена в матче невозможно. А победа Непомнящего бы поставила всех в трудное положение — ФИДЕ сейчас не нужен русский чемпион мира».

Выборы главы ФИДЕ пройдут 7 августа. Матч за звание чемпиона мира должен состояться в следующем году.