Карлсен заявил, что больше не будет участвовать в турнирах ФИДЕ

Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что больше не собирается принимать участие в турнирах под эгидой ФИДЕ.

Это связано с дисквалификацией норвежца на чемпионате мира по быстрым шахматам за нарушение дресс-кода. По итогам 5 туров на счету спортмена было 2,5 очка из 5 возможных.

«Очевидно, что это был не самый лучший турнир для меня. Я хорошо выспался, и у меня была приятная встреча за обедом, после чего я поехал на турнир. У меня едва хватило времени пойти переодеться, я даже не подумал о джинсах. Меня предупредили, что я должен сменить одежду, а затем оштрафовали. Я сказал, что переоденусь завтра, даже не осознавая всей серьезности происходящего. Они заявили, что нужно сразу.

Апелляция? Нет. Честно говоря, я слишком стар, чтобы обращать на это внимание. Я поеду куда-нибудь, где поприятнее, чем здесь. Все в порядке, они могут выдвигать свои правила, я не против. Мой ответ: «Отлично, тогда я ухожу», — сказал шахматист в интервью журналисту Леви Розману.

Карлсен владел титулом чемпиона мира с 2013 по 2023 год. 34-летний норвежец — многократный победитель и призер главных международных турниров и обладатель 5 шахматных «Оскаров».