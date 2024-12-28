Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 11:40

В ФШР считают инцидент с наказанием Карлсена вредным для шахмат: «Мы можем его просто потерять»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в комментарии «СЭ» поделился мнением об инциденте с Магнусом Карлсеном во время чемпионата мира по быстрым шахматам.

ФИДЕ отстранила норвежца от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на матч в джинсах, после предупреждения и штрафа главный судья турнира Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен также снялся с мирового первенства по блицу.

«Нельзя так поступать с сильнейшим шахматистом мира. Мы можем его просто потерять. Эта шумиха точно не на пользу шахматам. Дресс-код есть дресс-код, но вы тогда уж не впускайте человека в зал! На чемпионатах России мы сразу не пускаем человека в зал в таких ситуациях, пока он не переоденется. Но здесь его уже пропустили...Что уж, выгонять? Исключений быть не должно, но надо нормально выполнять тобой же установленные правила. ФИДЕ не учится на своих ошибках», — сказал Ткачев «СЭ».

Карлсен владел титулом чемпиона мира с 2013 по 2023 год. 34-летний норвежец — многократный победитель и призер главных международных турниров и обладатель 5 шахматных «Оскаров».

Шахматы
Александр Ткачев
Магнус Карлсен
ФИДЕ
Читайте также
Трамп предложил Гретцки стать премьер-министром Канады
Тела четверых детей обнаружили в частном доме под Тверью
Задержанный рассказал о сотрудничестве с ГУР МО Украины для подрыва офицера и блогера
Пробелы в памяти, ограничение умственных нагрузок и два месяца вне игры. Что происходит со здоровьем Евгения Кузнецова
Капитан «Вашингтона» Овечкин может сыграть до новогодней ночи
Минтранс Азербайджана назвал предварительную причину крушения самолета в Актау
Популярное видео
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карлсен заявил, что больше не будет участвовать в турнирах ФИДЕ

Смагин раскритиковал Карлсена после отказа играть на чемпионате мира по блицу

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости