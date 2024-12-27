Карлсен и Непомнящий провалили старт ЧМ, лидирует молодой россиянин

У Лагно, Гуниной, Шуваловой и Гарифуллиной по три очка из четырех возможных.

Далеко не все шахматисты смогли адаптироваться к часовому поясу Нью-Йорка. После первого игрового дня ЧМ по рапиду фавориты мужского турнира — Магнус Карлсен и Ян Непомнящий — идут в середине таблицы, набрав 2,5 и 3 очка соответственно. В лидерах два американца Леньер Домингес и Даниэль Народицкий, а также россиянин Володар Мурзин и представитель Армении Шант Саргсян. На пол-очка от них отстают 11 человек, включая четырех местных игроков (Севян, Аронян, Робсон, Накамура). В женском турнире единоличное лидерство захватила представительница США Эллис Ли, одержавшая четыре победы подряд. Обидно, что в заключительном туре дня 15-летней шахматистке удалось обыграть за первым столом Валентину Гунину.

Мурзин обыгрывает Каруана, Землянский сильнее Со

В открытом турнире принимают участие 14 россиян. Не так много, как в прошлые годы, но все равно у нас очень сильная делегация. От чемпионов мира Александра Грищука, Даниила Дубова и дважды вице-чемпиона по рапиду Яна Непомнящего до главных молодых талантов страны: Алексея Гребнева, Рудика Макаряна и Ивана Землянского. 22-летний Андрей Есипенко и 18-летний Володар Мурзин скорее уже состоявшиеся мастера, от которых все ждут мощного прорыва. И первый день у парней удался.

Фото ФИДЕ

«Посеянный» под 31-м номером Есипенко начал с неожиданного поражения от Фредерика Свана из Германии, но в следующих четырех турах взял 3,5 из четырех, в том числе обыграв соотечественников Михаила Кобалию и Землянского. Последний пока идет с результатом 50% (2,5), однако в активе Ивана есть победа над 11-м «сеяным» Уэсли Со.

Мурзин же и вовсе преподнес главную сенсацию дня, во втором туре обыграв второго «сеяного» Фабиано Каруана. Также у уроженца Нижнего Тагила была отличная победа черными над украинцем Александром Бортником и ничья черным цветом с мощно начавшим турнир Левоном Ароняном. После пяти туров Володар идет на первом месте по дополнительным показателям, а второй день начинает с партии с Леньером Домингесом. Многократный чемпион Кубы выигрывал ЧМ по блицу в 2008 году в Казахстане, так что представляет очень серьезную силу в быстром контроле.

Отлично пока идет и Даниэль Народицкий, чье имя в этом году часто упоминалось в связи с обвинениями Владимира Крамника. Даниэль выиграл четыре партии из пяти, но дальше у него начнутся очень серьезные соперники.

Главная сенсация ЧМ-2024 по рапиду — неудачное начало от Магнуса Карлсена. В первой партии пятикратный чемпион мира в этом контроле сыграл вничью с Эвондером Ляном (учеником Александра Шиманова), в четвертом поделил балл с Шимановым (у россиянина была реальная возможность выиграть), а в пятом уступил Денису Лазавику из Белоруссии. В активе Магнуса 2,5 очка из пяти и только 83 место. В топ-50 не входит пока и Ян Непомнящий. У пятого «сеяного» только одна победа (над Ляном) и четыре ничьи с соперниками, заметно уступающими в рейтинге.

«Продолжаю играть 10+2 (контроль времени, как в суперфинале Champions Chess Tour 2024 в Осло), а у соперников в этот раз 15+10. С этим надо что-то делать!» — написал в своем Telegram-канале Непомнящий.

Второй день Ян начнет белыми с соотечественником Александром Рахмановым, Магнус сыграет с американцем Брайаном Хардуэем. Отметим, что у великого норвежца уже был такой неудачный старт в рамках ЧМ по рапиду в 2018 году. Именно тогда он решил поставить детский мат во втором туре и был наказан за это. Тот турнир, кстати, выиграл Даниил Дубов. В первый день 28-летний москвич одержал две победы и трижды сыграл вничью.

Фото ФИДЕ

Без раскачки

У женщин действующая чемпионка мира по рапиду Анастасия Боднарук начала турнир с победы, но во втором туре проиграла второй «сеяной» Тань Чжунъи. В третьем и четвертом туре россиянка сделала две ничьи с соперницами с рейтингом 2100. Неудачное начало, но шансы реабилитироваться еще будут.

Зато остальные россиянки показали уверенный старт. Валентина Гунина одержала три победы подряд, но не устояла в четвертом туре черными с Эллис Ли. В пятом туре Гуниной играть с Турмунхийн Мунхзул из Монголии. Также по три очка из четырех набрали Екатерина Лагно, Полина Шувалова (по две победы и две ничьи, второй день начнут очной партией) и Лея Гарифуллина (три победы и поражение от Гуниной).

«В блиц и быстрые Лея может удивить, — отмечал «СЭ» перед началом турнира главный тренер женской сборной России Сергей Рублевский. — Особенно в блиц, в котором становилась чемпионкой России. Очень быстро соображает, набралась опыта за последние несколько лет. Когда Гарифуллина чуть не вышла в турнир претенденток-2024 через «Большую швейцарку» — 2023, тогда о ней мало кто знал. Сейчас все внимательно на нее настраиваются».

В пятом туре представительница Екатеринбурга сыграет с украинкой Анной Музычук.