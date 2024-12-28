Мурзин и Грищук лидируют на чемпионате мира по рапиду

Завершился второй игровой день чемпионата мира по быстрым шахматам. Среди мужчин прошло 9 туров, у женщин — 8.

Лидерство делят россияне Володар Мурзин и Александр Грищук, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и Арджун Эригайси из Индии (у всех — по 7 очков из 9).

Прошлогодний чемпион турнира норвежец Магнус Карлсен был дисквалифицирован за нарушение дресс-кода после предупреждения и штрафа и покинул турнир.

Другие представители России: Ян Непомнящий и Андрей Есипенко имеют по 6,5 очков, у Даниила Дубова — 6 баллов, Рудик Макарян, Давид Паравян, Александр Шиманов, Александр Рахманов и Семен Ханин — по 5, Арсений Нестеров, Иван Землянский — по 4,5, Алексей Грбенев — 4, Михаил Кобалия — 3,5 очка.

У женщин гонку возглавляют чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Хампи Конеру и Дронавалли Харика (обе — Индия), набравшие по 6,5 очков из 8. Россиянка Екатерина Лагно отстает от лидеров на половину балла, Лея Гарифуллина и Анастасия Боднарук — на 1 очко.

Заключительные 4 тура у мужчин и 3 у женщин пройдут в ночь с 28 на 29 декабря.