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Сегодня, 15:00

Исполнительный директор ФШР ждет серьезной конкуренции в Суперфинале-2024

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в интервью «СЭ» подчеркнул, что Владиславу Артемьеву и Баире Ковановой будет непросто защитить титулы чемпионов России.

— В прошлом году Артемьев сверхуверенно стал чемпионом России. Оцените его шансы защитить титул.

— Действительно, Влад показал фантастический результат в прошлом году. Наер неплохо стартовал, но потом «просел». Артемьев же катком прошелся по всем соперникам: «+6» никто до него не набирал. В этом году уровень сопротивления будет многократно выше. Не думаю, что действующему чемпиону будет так легко отстоять звание.

Ожидаю яркой и напряженной борьбы вплоть до последнего тура. Действующий чемпион, два экс-чемпиона (Грищук, Дубов), легенды Дреев и Наер, самобытная молодежь.

— У девушек, в отличие от прошлого года, есть очевидный фаворит в лице Александры Горячкиной?

— В целом согласен, но еще добавлю в пару к действующей обладательнице Кубка мира ее «подругу» по турниру претенденток Екатерину Лагно. Женские шахматы очень непредсказуемы — своей непосредственностью и, как говорится, битвой до последнего патрона. Если бы в прошлом году после выходного дня на турнире мне бы сказали, что Баира Кованова станет чемпионкой, я бы улыбнулся.

В Барнауле же хорошие шансы на общий успех также есть у великолепной спортсменки и настоящего бойца Валентины Гуниной. Полина Шувалова играет очень плотно. Приятно удивить может Лея Гарифуллина. Та же Кованова, уверен, без боя не отдаст звание чемпионки страны, а может, и сохранит его. Наверняка, в женском турнире будет темная лошадка. Борьба за место в топ-3 нас ожидает наинтереснейшая. Скучно любителям шахмат точно не будет! — сказал Ткачев «СЭ».

Полностью интервью Александра Ткачева читайте на сайте «СЭ».

Шахматы
Александр Ткачев
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