«Артемьеву будет нелегко отстоять звание чемпиона, у женщин собрался сильнейший состав». Расклады на Суперфинал ЧР по шахматам

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев — о главных интригах Суперфинала и шансах российских шахматистов поехать на ЧМ в Нью-Йорк.

На этой неделе в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина стартует Суперфинал чемпионата России по шахматам. В Барнауле в этом году соберутся практически все наши топовые гроссмейстеры, включая Александра Грищука, Александру Горячкину, Екатерину Лагно, Валентину Гунину и Даниила Дубова. В такой компании защитить свои титулы Владиславу Артемьеву и Баире Ковановой будет непросто. Детали главного старта сезона «СЭ» обсудил с исполнительным директором Федерации шахмат России Александром Ткачевым.

Постоянно ставлю Федерацию шахмат Алтайского края в пример

— Суперфинал впервые проводится в Барнауле. Почему федерация сделала выбор пользу столицы Алтайского края?

— Причин несколько. Федерация шахмат Алтайского края динамично развивается, проводя много соревнований всероссийского масштаба. Буквально несколько дней назад завершился финал летней Спартакиады учащихся, чуть ранее, в конце июля, с успехом прошли этапы Кубка России (среди мужчин и женщин). Не забывают они и о массовости, организуя много турниров для разных категорий: дети, студенты, ветераны. Причем не только в краевом центре, но и в Бийске, Белокурихе, Заринске... Алтайский край — один из лидеров страны в реализации программы «Шахматы в школах». Я постоянно ставлю эту федерацию в пример, она точно одна из лучших в стране.

В этом большая заслуга губернатора региона Виктора Томенко и руководителя региональной федерации Артема Поломошнова, собравшего вокруг себя крепкую команду единомышленников. Чего только стоит их краевой шахматный клуб, который был открыт несколько лет назад. Честно скажу, аналогов ему я не видел. Он находится в центре города, имеет самое современное оборудование.

— Правда, что Барнаул мог принять турнир еще в прошлом году?

— Они присылали заявку в 2023-м, это так. Тогда мы сделали выбор в пользу Екатерининского дворца в Царском Селе, но Артем Поломошнов оказался настойчивым, и Алтайский край заслуженно получил право провести главный турнир календаря ФШР. Желание было подкреплено конкретной работой на протяжении долгого времени и поддержкой высшего руководства региона.

Александр Ткачев. Фото Владимир Барский / ФШР

— Кто помогает в проведении Суперфинала?

— Это наши многолетние партнеры — Фонд Тимченко, ПАО «Аэрофлот», ПАО «ФосАгро» и «ТД Сима-Ленд». Плюс много партнеров из Алтайского края: «Газпром Газораспределение Барнаул», «Стройберг», MS Navi, «Алтайкоайэнерго». Хотел бы выразить этим компаниям большую благодарность за всеобъемлющую и всестороннюю помощь в организации.

— В этот раз на Суперфинал удалось собрать практически всех звезд российских шахмат. Главная причина — розыгрыш прямых путевок на Кубок мира?

— Не буду кривить душой: для многих наших ведущих спортсменов этот факт стал определяющим при принятии положительного решения о поездке в Барнаул. Этим ходом нам удалось поднять статус Суперфиналов, и тут бы я хотел поблагодарить Азиатскую шахматную федерацию в лице президента федерации Его Высочества шейха Султана бин Халифы Аль Нахайяна за принятое решение — считать Россию отдельной отборочной зоной ФИДЕ. Еще слов благодарности, конечно, заслуживает наш международный отдел, который провел продуктивные переговоры.

Выбирали между Гребневым и Землянским

— Были ли в этом году wild card (специальное приглашение)?

— В отличие от прошлого года у нас было всего одно место под wild card, и его получил Алексей Гребнев. У женщин, где собрался сильнейший состав за многие годы, такой возможности не было. Поэтому на турнире, например, не сыграет Ольга Баделько. Она не без оснований рассчитывала, что попадет в состав Суперфинала, была первой запасной (заняла четвертое место в прошлом году. — Прим. «СЭ»), но просчиталась. Понадеялась, что кто-то откажется. Хороший пример для Ольги в этой ситуации показал Евгений Наер. Он был вторым запасным, но... «На Бога надейся, а сам не плошай». Евгений не просто включился в состав участников Высшей лиги, но и выиграл ее.

Отмечу, что в Высшей лиге всегда очень серьезная конкуренция. В нее попадают из чемпионатов округов, а на чемпионаты округов — из чемпионатов субъектов. То есть в Суперфинал из Высшей лиги отобрались не случайные люди, а очень крепкие, подготовленные спортсмены.

— Если у женщин не было отказов, то были ли они у мужчин?

— У мужчин отказался играть Ян Непомнящий. У него свое расписание: в эти дни он играет турнир в рамках Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Также приглашение отклонил двукратный чемпион России Дмитрий Андрейкин. В последнее время Дима довольно редко играет в классику, больше сосредоточившись на онлайн-шахматах. Хотя недавно он отлично провел командный чемпионат мира в Казахстане. Правда, по рапиду и блицу. По известным причинам отказался играть Сергей Карякин. Больше «самоотводов» не было.

— Мог ли сыграть в Суперфинале Иван Землянский, который в этом году стал самым молодым российским гроссмейстером в истории?

— Кандидатура Земляного рассматривалась. Но было принято решение, что не в этот раз. Иван, естественно, находится в поле пристального внимания ФШР, занимается с одним из ведущих тренеров сборной России (и речь не о Ярославе Призанте). Уверен, у Вани блестящие перспективы и прекрасная шахматная карьера, но в настоящее время, объективно, серьезных турниров он еще не выигрывал. В отличие от Алексея Гребнева, который, напомню, является действующим чемпионом мира до 18 лет.

Отрадно отметить, в Суперфинале сыграют четыре спортсмена, у которых есть договорные отношения с ФШР. Помимо Гребнева, это Рудик Макарян, Арсений Нестеров и Андрей Есипенко. Новая политика ФШР по работе с молодежью, которую мы начали реализовывать с июля 2023 года, работает весьма успешно. В достаточно короткие сроки результаты этой работы налицо, что в очередной раз подтверждает: в России отличные тренеры. Спасибо им за труд!

Максим Матлаков. Фото Этери Кублашвили / ФШР

— Еще один интересный сюжет Суперфинала — противостояние Максима Матлакова со своими учениками Макаряном и Гребневым.

— Буквально несколько дней назад мы как раз обсуждали эту тему. Максим говорил, что с психологической точки зрения будут непростые встречи. Но это рабочий момент, и профессионалы должны учиться играть такие партии. На кону серьезные призы, есть за что бороться.

— Призовой фонд составляет 11 миллионов рублей?

— Да, фонд не меняется несколько лет. Он не такой плохой, если посмотреть на другие виды спорта. Плюс, как мы говорили выше, разыгрывается пять путевок на Кубок мира у мужчин и три у женщин. Это серьезное финансовое подспорье. На Кубке мира очень солидные гонорары даже за прохождение первого круга.

Сомневаюсь, что кто-то сможет повторить достижение Свидлера

— Петр Свидлер мог сыграть в Суперфинале?

— Мы были бы рады его видеть, но, к сожалению для поклонников Петра Вениаминовича, он редко играет в классику. Больше сосредоточен на комментаторской и тренерской деятельности. Хотя в последние два года Свидлер здорово сыграл в Мальме (победил в 2023-м, а в этом году был в дележе первого места), прошел три раунда на Кубке мира-2023, где его остановил Ниджат Абасов.

С другой стороны, я понимаю, что нашему титулованному гроссмейстеру сложно найти мотивацию в Суперфинале. Все-таки Свидлер восемь раз выигрывал чемпионат Российской Федерации (проводится с 1992 года). Сомневаюсь, что кто-то сможет повторить это достижение, ведь ближайшие преследователи Александр Морозевич, Дмитрий Андрейкин, Евгений Томашевский, Ян Непомнящий имеют «только» по две победы.

Александр Грищук один раз выигрывал Суперфинал. Это был 2009 год. Хорошо запомнил, потому что первый раз работал на Суперфинале в качестве арбитра.

Александр Грищук. Фото Этери Кублашвили / ФШР

— Недавно Грищук в интервью Непомнящему довольно жестко высказался о ФШР, в частности заявив, что «убит» Кубок России.

— Мнение Александра по этому вопросу не ново и мне давно известно, это его точка зрения на дискуссионную тему. Есть много людей, в том числе организаторов из регионов, которые считают, что этапы Кубка России созданы для массовости и для развития шахмат в регионах. Но Грищука понять можно. Раньше на Кубке России можно было зарабатывать приличные деньги. Некоторое время назад в обязанность организаторов входил, например, прием пяти гроссмейстеров высокого уровня.

Несколько лет назад ФШР сняла это обязательство с регионов, причем по просьбе подавляющего большинства региональных организаторов. Но если кто-то хочет принимать спортсменов, считая, что этот шаг позволяет собирать элитный состав, — пожалуйста! Например, организаторы этапа Кубка в Ханты-Мансийске придерживаются данного мнения, значит, на турнире есть и солидный призовой фонд, и прием гроссмейстеров. В остальном никаких изменений не произошло: гарантированный призовой фонд, система зачетных очков и прочее.

— Еще одна фраза Александра из подкаста Яна: «В этом году всех заманили этими местами на Кубок мира — так бы никто и не играл».

— Мне не нравится слово «заманили». Создали условия. В прошлом году, выражаясь терминологией Александра, «заманить» участников удалось великолепным местом проведения: Екатерининский дворец в Царском Селе, по моему мнению — красивейшее место в мире. Прекрасно понимаю, что мегазвезду Грищука трудно удивить — ему надо создавать выгодные условия, в том числе и финансовые. Да, в 2024-м — это путевки на Кубок мира. В 2025-м... Увидите, подготовка к Суперфиналу-2025 уже идет, мы также готовим кое-что интересное.

Молодым же интересно поиграть на хорошем турнире с топовыми шахматистами. Впрочем, так было, так есть и так будет всегда.

Победительница Суперфинала-2023 Баира Кованова в Екатерининском дворце. Фото Этери Кублашвили / ФШР

Шансы, что наши ведущие игроки выступят на ЧМ в США, заметно повысились

— Действующий чемпион России Владислав Артемьев сомневался: играть или не играть в Барнауле?

— Нет, он сразу дал свое согласие. Влад по-прежнему сомневается насчет чемпионата мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

— Было бы здорово, если бы он сыграл. Есть хорошие шансы на победу в том же блице.

— Насчет получения виз в США могу сказать, что мы серьезно продвинулись в решении этого вопроса. Организационную поддержку готово оказывать Минспорта, за что большое спасибо Михаилу Дегтяреву. В ближайшие дни мы предоставим дорожную карту игрокам, с пошаговыми действиями. Так что шансы, что наши ведущие игроки выступят в США в конце года, заметно повысились. Понятно, что в получении визы всегда есть элемент непредсказуемости, но тем не менее.

— В прошлом году Артемьев сверхуверенно стал чемпионом России. Оцените его шансы защитить титул.

— Действительно, Влад показал фантастический результат в прошлом году. Наер неплохо стартовал, но потом «просел». Артемьев же катком прошелся по всем соперникам: «+6» никто до него не набирал. В этом году уровень сопротивления будет многократно выше. Не думаю, что действующему чемпиону будет так легко отстоять звание.

Ожидаю яркой и напряженной борьбы вплоть до последнего тура. Действующий чемпион, два экс-чемпиона (Грищук, Дубов), легенды Дреев и Наер, самобытная молодежь.

Владислав Артемьев. Фото Этери Кублашвили / ФШР

— У девушек, в отличие от прошлого года, есть очевидный фаворит в лице Александры Горячкиной?

— В целом согласен, но еще добавлю в пару к действующей обладательнице Кубка мира ее «подругу» по турниру претенденток Екатерину Лагно. Женские шахматы очень непредсказуемы — своей непосредственностью и, как говорится, битвой до последнего патрона. Если бы в прошлом году после выходного дня на турнире мне сказали, что Баира Кованова станет чемпионкой, я бы улыбнулся.

В Барнауле же хорошие шансы на общий успех также есть у великолепной спортсменки и настоящего бойца Валентины Гуниной. Полина Шувалова играет очень плотно. Приятно удивить может Лея Гарифуллина. Та же Кованова, уверен, без боя не отдаст звание чемпионки страны, а может, и сохранит его. Наверняка, в женском турнире будет темная лошадка. Борьба за место в топ-3 нас ожидает наинтереснейшая. Скучно любителям шахмат точно не будет!