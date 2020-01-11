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Горячкина выиграла пятую партию матча за шахматную корону

15:39

Россиянка Александра Горячкина одержала победу над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в пятой партии матча за звание чемпионки мира по шахматам, сообщает РИА «Новости».

Партия, в которой Горячкина играла белыми фигурами, завершилась после 51-го хода.

Общий счет в матче стал равным — 2,5 — 2,5.

Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий, которые должны быть сыграны с 5 по 24 января.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200111/1563287584.html

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