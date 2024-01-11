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Сегодня, 17:00

Гунина рассказала, что ее мотивирует история Костомарова

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира по блицу, трехкратная чемпионка Европы, пятикратная чемпионка России Валентина Гунина в интервью «СЭ» рассказала, что продолжать карьеру ее вдохновляет история фигуриста Романа Костомарова.

— Наметили цели на 2024 год?

— Если говорить про шахматы, то жду, когда мы возобновим тренировки. А календарь турниров буду составлять после очередного обследования. Надо понять, что с почками, какие принимать препараты. Не хочется, чтобы болезнь распространилась на печень. Заведу себе специальный диванчик для старческого нытья. Понятно, что в идеале я бы хотела играть много турниров по классике, но понимаю, что это вряд ли реально в моем положении. Нужен очень высокий уровень концентрации, а мне-то и кино сложно посмотреть, почитать книгу. Буквы расплываются. Читаю несколько страниц и откладываю. Вот недавно осилила роман «Маленькие женщины». Очень понравилось. Еще одна из важнейших целей на год — собрать все необходимые документы и получить третью группу инвалидности.

— Что вас мотивирует, кроме поддержки семьи и шахмат?

— Истории других людей. Джеки Чан рассказывал, что из-за многочисленных травм ему надо несколько часов делать зарядку после пробуждения, чтобы иметь возможность хотя бы минимально двигаться. Или была ошарашена, когда прочитала, что у Брюса Уиллиса нашли деменцию. Ему осталась пара лет жизни, не узнает родных... Вот это человеку не повезло. Мои проблемы по сравнению с его — это фигня.

Еще мама внимательно следит за Романом Костомаровым. Она фанат фигурного катания, не пропускает ни одного крупного старта. Помню, мы вместе смотрели Олимпиаду в Турине-2006, где они с Татьяной Навкой выиграли золото. Когда с ним случилась вся эта история, то у нас начался спор. Я говорила, что надо дать ему спокойно «улететь» в другой мир. Мама настаивала, что, несмотря ни на что, надо продолжать бороться. Честно, я не верила, что он сможет восстановиться, но сейчас, когда человек делает такие тренировки, которые мне были не под силу даже тогда, когда я была полностью здорова... А когда он вышел на лед в протезах... Я поняла, что мама была права. Это реально круто и мотивирует.

Поэтому и я подробно рассказываю про болезнь. Про ее проявления, осложнения, сложности... Не просто потому, что хочется пожаловаться. Вдруг это кого-то мотивирует пойти и сделать проверку организма? Задуматься о смысле жизни. Заняться лечением, которое долго откладывал...

34-летняя Гунина болеет тяжелым системным аутоиммунным заболеванием «волчанка».

Валентина Гунина. «Порой не работают пальцы и мне тяжело двигать фигуры». Валентина Гунина побеждает в шахматах и борется с тяжелой болезнью

Шахматы
Валентина Гунина
Роман Костомаров
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