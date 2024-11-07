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Сегодня, 14:30

На трассе в Сочи открылась временная выставка, посвященная истории бобслея, скелетона и санного спорта

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Заместитель директора Центра подготовки сборных команд России «Санки» Валентин Гетманов сообщил о том, что в стартовом комплексе олимпийской санно-бобслейной трассы в Сочи открылась Временная экспозиция будущего музея истории развития отечественных бобслея, скелетона и санного спорта.

«Мы давно уже оповестили всех о том, что собираемся организовать у себя музей развития в нашей стране бобслея, скелетона и санного спорта, — рассказал Гетманов. Скелетонистка Лена Никитина передала свою бронзовую олимпийскую награду Игр в Сочи, бобслеист Дмитрий Попов также отдал свои медали и кубки, другие ребята тоже делятся своими наградами.

На стендах временной экспозиции выставлены кубки, которые выиграла сборная СССР по бобслею в середине 1980-х годов, а также медали, завоеванные советскими спортсменами на молодежных чемпионатах мира по санному спорту. Это временная экспозиция, а в перспективе для нашего музея будет построено помещение из стекла, которое будет расположено также в зоне старта. Музей нужен, зрители приходят на соревнования и интересуются историей наших видов спорта», — сообщил Гетманов ТАСС.

Вход в музей будет бесплатным для зрителей.

Источник: ТАСС
Елена Никитина
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