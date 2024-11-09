Украинская бобслеистка Гунько пыталась оправдаться за допинг антироссийской позицией

Украинская бобслеистка Лидия Гунько рассчитывала на снисхождение Спортивного арбитражного суда (CAS), заявив на защите по допинг-делу антироссийскую позицию, сообщает ТАСС.

Во время Олимпиады-2022 спортсменка сдала положительный допинг-тест. В ее пробе было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.

По информации источника, Гунько в качестве аргумента в свою защиту указывала негативную позицию по отношению к России. Также она заявляла, что ей поступали угрозы после политических высказываний, сделанных в начале Игр.

«Я ставлю под сомнение честность и прозрачность антидопингового анализа, проведенного 14 февраля 2022 года. Я считаю, что имело место вмешательство влиятельных внешних сил в работу ITA», — отметила Гунько, слова которой засвидетельствованы в документах CAS.

Суд не принял доводы бобслеистки. После изучения обстоятельств дела арбитр из Австралии Дэвид Грейс определил ей стандартный срок дисквалификации в четыре года начиная с 21 февраля 2022 года.

На Олимпийских играх 2022 года Гунько заняла последнее, 20-е место. При этом она стала первой украинской бобслеисткой, представлявшей Украину на зимней Олимпиаде.