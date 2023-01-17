Чемпионат мира по биатлону будет ужасным для спортсменов. Но организаторов это мало волнует

Мало кто думает об удобстве биатлонистов.

За несколько недель до старта чемпионата мира в Оберхофе практически нет снега. Но организаторов предстоящего турнира, который должен начаться 8 февраля, эта проблема не особо волнует. А вот спортсмены испытывают беспокойство — ведь выступления в подобных условиях это настоящее мучение.

Проблема теплой зимы в городах и странах Центральной Европы существует уже не первый год. А нынешний энергетический кризис только усугубил ее. Тем не менее Международный союз биатлонистов (IBU) не принимает мер для улучшения условий спортсменов, а продолжает ставить этапы Кубка мира в привычных местах.

Оберхоф, принимающий чемпионат мира-2023, «страдает» от аномально теплой погоды из года в год. В настоящее время регион не готов к турниру от слова совсем — но организаторы уверяют, что у них достаточно искусственного снега и прошлогодних запасов. Только вот спортсменов условия предстоящих соревнований уже заранее напрягают.

Проблема

Текущий сезон стал настоящим кошмаром для зимних видов спорта. Первый этап Кубка IBU был отменен из-за проблем со снегом. Причины заключаются в более теплой по сравнению с прошлыми зиме. А производство искусственного сильно затруднено из-за нехватки воды, засухи и резкого подорожания электроэнергии.

Часть турниров по другим зимним видам спорта также были отменены или перенесены. IBU же упорно продолжает штамповать соревнования — этапы Кубка мира проходят согласно плану. И если в финском Контиолахти и в австрийском Хохфильцене было мало снежного покрова, то этап во французском Анси по традиции стал настоящим мучением для спортсменов.

Организаторы не сумели подготовить трассу в Ле Гран Борнане должным образом. Биатлонистам пришлось рисковать своим здоровьем во время гонки. И многие из них не стали молчать и обрушились с критикой на качество покрытия.

«Это худшее покрытие, по которому я когда-либо ездил. Лед был по всей трассе. На подъемах я стоял совершенно неподвижно — просто не мог продвинуться вперед. Это была настоящая катастрофа. Это были самые худшие условия, в которых я бегал. Ты просто ничего не можешь сделать. 99% времени я просто боролся со льдом. Это не бег на лыжах, а пародия на него», — заявил норвежец Йоханнес Бе.

«Это худшие условия, которые у меня когда-либо были на соревнованиях. Это позор, потому что у организаторов были такие невероятно хорошие условия для работы, а они сделали все ужасно плохо. Организаторы и IBU должны раскритиковать людей в Анси и решить проблему», — добавил Себастьян Самуэльссон.

Нехватка снега на лыжных трассах в Оберхофе. Фото Global Look Press

Оберхоф

Немецкая Мекка зимних видов спорта в настоящее время совсем не похожа на таковую. Если сейчас в Оберхофе температуре воздуха составляет около 3 градусов ниже нуля, то за день до старта чемпионата мира ожидается плюс 6! Неудивительно, что спортсмены, которым предстоит соревноваться, испытывают смешанные чувства накануне турнира.

Снега на стадионе нет от слова совсем. Но тем не менее Международный союз биатлонистов гарантирует, что чемпионат мира состоится по расписанию. IBU поддерживает постоянный диалог c организаторами мирового первенства и не сомневается в их компетентности.

«У них накопилось более 40 000 кубометров снега с прошлой зимы. Мы попросили их повременить с его укладкой, пока у нас не будет безопасного окна, чтобы он сохранился до начала соревнований», — приводит NRK слова спортивного директора IBU Даниэля Бема.

При этом подобные проблемы для Оберхофа происходят уже на постоянной основе. Гонки уже не раз переносили из-за дождей и слишком теплой погоды, однако IBU не пытается решить этот вопрос. В конце концов, есть смысл организовать соревнования в более подходящих по климату регионах. Но, судя по всему, регион будет и дальше принимать турниры в любую погоду.

Снежные пушки не используются. Фото Global Look Press

Спортсмены

Но биатлонисты, которые будут выступать в Оберхофе, не разделяют позитивные настроения IBU. Спортсмены уже просто переживают за собственное здоровье: «Это печально. В Европе выдалась теплая зима. Как можно сейчас проводить там чемпионат мира? Скорее это могут быть соревнования по лыжероллерам», — заявила NRK Стурла Холм Легрейд.

«Когда настолько близко видишь изменение климата — это ослепляет», — добавила Ингрид Тандревольд.

Скептически настроены и СМИ — причем местные. Так, немецкое издание mdr.de достаточно скептически отзывается о предстоящем турнире: «Вероятно, чемпионат мира 2023 года в Оберхофе будет выглядеть так же печально, как и нынешний этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге».

«Горнолыжные районы в Альпах сейчас выглядят особенно жалко: отдельные полосы белого искусственного снега извиваются вниз по коричнево-зеленым горам при весенней температуре», — пишет geo.de.

Тем не менее IBU предпочитает заниматься другими проблемами. В частности, рассматривают возможный отказ от пулевых винтовок в пользу лазерных. Биатлон не хочет ассоциироваться с военной тематикой, к тому же использование огнестрельного оружия накладывает строгие обязательства по технике безопасности. Спортсмены же, комментируя возможные изменения, шутят, что станут похожими на штурмовиков из «Звездных войн».

Вопрос нехватки снега же могут решить... проведением гонок по асфальту на лыжероллерах. Такой вариант действительно обсуждается в биатлонном сообществе. Однако о том, что это может буквально убить этот вид спорта, пока никто не думает. Может, проще было бы пересмотреть календарь? Или расширить географию турниров?