Старых могла стать звездой, как Зайцева, но вместо этого ушла из биатлона

Четырехкратная чемпионка Европы Ирина Старых завершила карьеру, но в российском биатлоне этого почти никто не заметил.

На самом деле уход Старых из большого биатлона случился гораздо раньше мая 2021-го. Последний раз спортсменка появлялась на этапах Кубка мира в марте прошлого года. Потом был долгий период лечения и операция на спине, после которой она уже не восстановилась. То ли не позволило здоровье, то ли особого желания возвращаться в спорт уже не было. Все-таки Ирине в августе исполнится 34 года, а перспективы попасть на ближайшую Олимпиаду весьма туманны. Зато есть двое детей, которые наконец дождались маму дома.

— После операции на позвоночнике Ирина не смогла восстановить здоровье настолько, чтобы это позволило тренироваться, — заявил в интервью ТАСС тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Если бы не его цитата, уход Старых вообще мало кто бы заметил. А речь ведь о четырехкратной чемпионке Европы и одной из самых талантливых биатлонисток своего поколения. Почему же Старых так и не стала второй Зайцевой и настоящим лидером сборной?

Косметический препарат стоил карьеры?

Карьера Старых — идеальный срез российского биатлона. Типичная история перспективной спортсменки, которая угодила сразу во все возможные ловушки и в итоге не реализовалась совсем. Ирина дебютировала на Кубке мира в 25 лет — очень поздно для Европы, но абсолютно типично для российского биатлона. В свой первый сезон занимала 20-30-е места, но уже на будущий год, перед Олимпийскими играми в Сочи, стала второй в гонке преследования и победила в составе эстафеты. Прогресс Старых был настолько заметен, что ее подозревали почти открыто.

И, как оказалось, не зря. Одна из январских допинг-проб, взятых на Кубке мира, была положительной, и Старых вместо домашней Олимпиады поехала домой. Спортсменка объяснила, что делала инъекции косметического препарата, так как стала регулярно появляться на телеэкранах и хотела избавиться от проблем с кожей. Но в препарате содержался эритропоэтин. Спустя несколько лет на похожей истории, только со стероидами в губной помаде, попадется норвежская лыжница Тереза Йохауг.

Но если норвежка отделалась одним пропущенным сезоном, пусть и олимпийским, то Старых получила три года дисквалификации. За это время Ирина успела родить еще одного ребенка и подойти к возвращению в прекрасной форме. Уже в 2017-м она выиграла три золота на чемпионате Европы и пробилась в команду на Кубок мира. Хотя видеть ее там, мягко говоря, не хотели. В разгар российского допингового скандала спортсменка, только что вернувшаяся из дисквалификации, была для остального мира словно красная тряпка.

Старых отчасти спас, как ни странно, Александр Логинов. Их карьера развивалась похоже, но возвращение Логинова было куда ярче. Поэтому именно ему отказывались жать руку и травили на пресс-конференциях. А Ирина тихо бегала во втором-третьем десятке и никому не была особенно интересна.

Лидер отборов, но не звезда Кубка мира

Старых так и не стала звездой, но всегда была твердым эстафетным бойцом и лидером отборов. У нее была стабильная стрельба и средняя по мировым меркам скорость. Но в умении выжимать из себя сто десять процентов результата Ирине не было равных. Скорее всего, потому что она понимала: если оставить хоть одну лазейку, место в сборной достанется не ей. Никто не возьмет на главный старт спортсменку с допинговым прошлым, когда Союз биатлонистов России и так лишен большинства прав.

Поэтому оставалось только без вопросов выигрывать отборы, что Старых до какого-то момента и делала. Но потом начались проблемы со спиной, из-за которых она преждевременно закончила сезон 2020 года. Хотя периодически спина мучила Старых давно, с момента возвращения из дисквалификации.

В принципе шансов, что 34-летняя спортсменка с баном за ЭПО в бэкграунде поедет на Олимпиаду в Пекин, было немного. Эффектное возвращение в олимпийский сезон может позволить себе разве что Екатерина Юрлова-Перхт с ее идеальной репутацией и статусом лидера команды, но никак не Старых.

Поэтому, скорее всего, Ирина все сделала правильно. Жаль только, что спортсменка с идеальными для биатлона данными в итоге имеет за карьеру всего два подиума на этапах Кубка мира и четыре титула чемпионки континента, которые по большому счету никому не нужны. Потенциально Старых точно была способна на большее. Но, видимо, родилась не в то время или не в том месте или приняла в ключевой момент неверное решение... Пусть в ее дальнейшей жизни все выборы будут правильными.