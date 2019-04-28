Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил, почему Максим Цветков не попадает в состав национальной команды, сообщает ТАСС.

Ранее стали известны составы женской и мужской сборных для прохождения централизованной подготовки к следующему сезону.

– Сидоров – очень быстрый спортсмен по ходу, мы рассматривали биатлонистов на перспективу, на Олимпийские игры и после них. Он был взят именно с этим прицелом, посмотрим, правильный ли это выбор. Рейтинг СБР здесь не важен, мы смотрим на возможности спортсмена. Не места главное, а то, что спортсмен может показать.

Маловероятно, что в составе будут какие-то изменения, по подготовке Глазыриной еще есть много вопросов, а у Старых есть старые болезни. Сборная команда не для того, чтобы лечиться, а для того, чтобы здоровые спортсмены выступали. Когда она будет в хорошем состоянии, то можно будет смотреть. Цветков не попадает по критериям в основной состав, а в резерве – молодежь, там ограничение в возрасте 25 лет, – цитирует Драчева ТАСС.

Бабиков и Сливко вошли в основной состав сборной России по биатлону на сезон-2019/20

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