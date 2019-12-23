Тарьей Бе устал гнаться за более титулованным братом

Норвежец Тарьей Бе, занявший третье место в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси, отметил, что устал постоянно гнаться за своим братом Йоханнесом Бе, cтавшим победителем этапа.

— Начало сезона получилось даже лучше, чем я ожидал, — цитирует Biathlon.com.ua. — После того как Йоханнес станет отцом, думаю, нам будет даже сложнее бороться с ним за «Глобус». Если честно, не думаю, что его отсутствие на январских этапах сильно повлияет на финальные результаты сезона. Посмотрите, он провел невероятный этап, у нас даже не было шансов! Я чувствую, что устал за ним гнаться. Может даже, мне придется пропустить эстафету как-нибудь, но пока рано загадывать.