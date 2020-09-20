Стало известно имя нового председателя совета Союза биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подвел итоги заседания совета организации, которое состоялось 19 сентября в Тюмени. По итогам заседания был избран новый председатель совета, им стал президент Федерации биатлона Иркутской области Александр Еслев.

— Совет Союза не проводился с 2016 года, хотя должен был собираться хотя бы раз в год, — приводит пресс-служба СБР слова Майгурова. — Для нас важно вновь дать возможность открыто поговорить и обменяться мнениями представителям разных регионов. Понятно, что Совет СБР не наделён какими-то ключевыми полномочиями, но он даёт его участникам возможность в живом режиме обменяться опытом, обсудить какие-то проблемы.

Новым председателем совета стал президент Федерации биатлона Иркутской области Александр Еслев. Возможно, Александр Иванович известен не многим болельщикам, но как президент региональной федерации он всегда активно участвовал в деятельности Союза биатлонистов России — во время проведения конференций, в работе с Уставом, на заседаниях Тренерского совета. Наверное, поэтому его сегодня поддержало подавляющее большинство членов Совета. Предлагались и иные кандидатуры, но все другие кандидаты взяли самоотвод.