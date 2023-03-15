Шевалье-Буше объявила о завершении карьеры

Французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше заявила, что завершает спортивную карьеру по окончании текущего сезона.

«Пришло время повесить винтовку и лыжи на гвоздь! Я очень рада, что мне дали шанс добиться успеха и оставаться верной своим ценностям на протяжении всей моей карьеры. Горжусь тем, что продолжала сражаться в трудные моменты.

Меня ждет другая жизнь, не могу дождаться того, что будет дальше! Спасибо вам за все!» — написала Шевалье-Буше в соцсетях.

30-летняя спортсменка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в 2022 году. В нынешнем розыгрыше Кубка мира француженка занимает восьмое место в личном зачете.