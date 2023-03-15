Истомин: «В масс-старте Серохвостов был готов бороться с Латыповым, настраивался на это»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин поделился мнением о выступлении Даниила Серохвостова на заключительном этапе Кубка Содружества.

«Что касается Даниила Серохвостова, после болезни две медали для него — это неплохо. В масс-старте он был готов бороться и с Эдиком Латыповым, настраивался на это, чувствовал себя хорошо. Видно, что он разгонялся от гонки к гонке, но падение подпортило его планы. Со спуска ехала большая группа, и понятно, что он маневренный, но там просто было без шансов, все ехали очень плотно», — приводит «Чемпионат» слова Истомина.

Перед первой стрельбой в масс-старте Серохвостов столкнулся с Кириллом Бажиным и повредил винтовку. Биатлонист не смог провести стрельбу, из-за чего ему пришлось сняться с гонки.