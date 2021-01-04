СБР жестко отреагировал на массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки» после приезда допинг-контроля

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию, произошедшую в конце прошлого года на «Ижевской винтовке». Там, напомним, после новости о приезде допинг-контроля, с юниорского женского спринта снялись 12 девушек, а с мужского — сразу 21 спортсмен.

— Готов прокомментировать тремя пунктами, — заявил Нуждов. — Первое. СБР, безусловно, хочет разобраться в этой ситуации. И, однозначно, сделает это. Мы проверим на объективность причину снятия каждого участника. Второе. Понимаю, что именно СБР больше всех заинтересован в максимально открытом разбирательстве. Результаты проверки будут представлены как заинтересованным органам, так и всей биатлонной общественности. Это в наших интересах. Третье. СБР благодарит СМИ за поднятие важной и острой темы. Выражаем особую благодарность Николаю Панкратову, который первым обратил внимание на этот момент. Тем более, по моему мнению, его можно считать экспертом-практиком в этом вопросе.

(Владимир Иванов)

Русские биатлонисты бегут от допинг-контроля. Реакция СБР — на удивление грамотная