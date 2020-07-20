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СБР погасил долги перед бывшим исполнительным директором Голиковым

11:50
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Союз биатлонистов России (СБР) рассчитался по задолженностям перед бывшим исполнительным директором организации Сергеем Голиковым.

— Голикову мы выплатили всю сумму, которая ему причитается по трудовому договору и направили ему соответствующие документы, — цитирует главу СБР Виктора Майгурова ТАСС. — Не вижу тут никаких юридических коллизий.

На первом заседании правления СБР под руководством нового президента Майгурова было принято решение назначить на пост исполнительного директора Александра Пака, который в прошлом уже работал в руководстве СБР.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9004659

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