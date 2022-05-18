Майгуров: «Мы отстранены, но остаемся в контакте с IBU»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что СБР остается в контакте с Международным союзом биатлонистов (IBU).

Ранее IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.

«Официальный статус: мы отстранены, но остаемся в контакте с IBU. Прошло совещание по антидопинговой программе с IBU. Была зум-конференция с Карлсенем, генеральным секретарем и с Грегом Маккенной. IBU не отказывается от обязательств по выплатам СБР за сезон. Мы ориентируемся на внешнюю ситуацию в мире. Все не 100 процентов зависит от нас. Приятно, что наши коллеги не закрывают двери для общения», — сказал Майгуров.

Президент СБР отметил, что союз в этом сезоне впервые в истории получил грант на проведение детских соревнований в размере 20 тысяч евро.

«10 тысяч евро мы уже получили, передали им организаторам детских гонок в Подмосковье. Вторая часть IBU зарезервировала, скоро получим. 500 тысяч евро СБР получает от IBU за счет нашей активности для проведения различных мероприятий. С этого сезона начали получать, но в этом же и закончили.

Кубок Содружества — план А. Международный сезон в приоритете. Если будет возможность соревноваться в международном календаре, то будем там. Вариант невозможен совмещения, так как не будет участников от Белоруссии. Если наш статус в IBU изменят, мы будем готовы выступать в международном календаре", — рассказал он.