Правление СБР подведет итоги сезона в начале апреля

Правление Союза биатлонистов России подведет итоги сезона-2018/19 в первых числах апреля в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБР. В воскресенье в Холменколлене завершился последний этап Кубка мира.

"Для обсуждения итогов сезона правление соберется в первых числах апреля в Москве. Тренерский совет состоится 1 апреля, он пройдет в рамках чемпионата России в Тюмени", -сообщили в СБР.

Председателем тренерского совета является Максим Кугаевский, который по ходу сезона неоднократно критиковал новое руководство СБР во главе с Владимиром Драчевым.