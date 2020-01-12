На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершился женский масс-старт.

Победу одержала финка Кайса Мякяряйнен. Второй стала норвежка Тирил Экхофф, на третьей позиции еще одна представительница Норвегии Марта Ольсбу Ройселанн.

Россиянки Лариса Куклина и Светлана Миронова замкнули финишный протокол, заняв, соответственно, 30-е и 29-е места. У них худшие показатели по стрельбе среди всех участников гонки. Куклина промахнулась 11 раз, Миронова — 10.

Отставание Мироновой от 28-го места составило 1 минуту и 42,2 секунды, у Куклиной — 1 минуту 45,8 секунды.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 39.58,9 (1 шт. круг)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) — отставание 30,2 (3)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 35,0 (3)

4. Доротея Вирер (Италия) — 1.08,8 (5)

5. Дениза Херманн (Германия) — 1.25,0 (6)

6. Ханна Эберг (Швеция) — 1.38,0 (5)

29. Светлана Миронова (Россия) — 5.23,0 (10)

30. Лариса Куклина (Россия) — 5.25,6 (11)