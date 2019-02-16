16:54 | Биатлон

Мартен Фуркад пропустит чемпионат Европы в Белоруссии

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Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не выступит на чемпионате Европы по биатлону, который пройдет в Белоруссии с 20 по 24 февраля. 

- У француза другой план подготовки, - сказал заместитель директора по хозяйственной части стадиона "Раубичи" Леонид Карась в интервью порталу Tribuna.com.

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева сообщила, что Фуркад может выступить на чемпионате Европы, отметив, что его оружие было заявлено в список. 

Напомним, Фуркад принял решение пропустить североамериканские этапы Кубка мира для того, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира. 30-летний француз занимает 4-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 554 очка.

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https://by.tribuna.com/biathlon/1071659540.html

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