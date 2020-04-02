Исполнительный директор СБР обвинил Драчева в трате полутора миллионов на личного водителя для жены

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков в интервью «СЭ» заявил, что полтора миллиона рублей из бюджета СБР были потрачены на личного водителя жены президента организации Владимира Драчева.

— Почти полтора года господин Драчев платил зарплату водителю Медведеву, который возил на его личном автомобиле его жену. За счет СБР, конечно, — сказал Голиков. — Траты составили, минимум, полтора миллиона. По сути, он был личным водителем жены Драчева.

Напомним, что вчера группа специалистов биатлона в открытом письме призвала Владимира Драчева к досрочной отставке. Впоследствии выяснилось, что часть подписей под открытым письмом фальсифицирована. (Владимир Иванов)

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