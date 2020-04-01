Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий позвонила в «СЭ», чтобы прояснить ситуацию со скандальным письмом тренеров и ветеранов, в котором действующего президента СБР Владимира Драчева призывают уйти в отставку. Среди подписантов значится и Богалий, но, как выясняется, сама она была не в курсе этого.

— Это похоже на какой-то беспредел, — заявила знаменитая биатлонистка. — Сейчас расскажу, как все было. Неделю назад мы разговаривали с Анатолием Алябьевым. Он сказал, что они, пообщавшись с другими ветеранами, решили: пришла пора действовать. Анатолий Николаевич дал мне письмо. Я прочитала.

— Что было дальше?

— У нас был еще один разговор. Я сказала, что с чем-то из содержания этого письма согласна, но у меня другой вопрос: а что мы, ветераны спорта, сами сделали, чтобы ситуация в биатлоне изменилась? Многие из нас могут давать экспертные оценки, что-то говорить. Но ведем ли мы все регулярную антидопинговую работу с молодежью? Занимается ли патриотическим воспитанием? Вот многие дети занимаются в шапках с норвежским флагом. Я не против других стран, но хотелось бы все-таки видеть триколор. Не говорю о том, что я все такая нарядная и хорошая. Нет, речь как раз о том, чтобы мы начали спрашивать с себя. Нам наоборот надо объединиться.

— И письмо вы не подписывали?

— Нет! После этого мы даже не общались. Это письмо сейчас выглядит как первоапрельская шутка. У меня буря эмоций внутри. Не ожидала такого. Не то чтобы я категорически против всего, что в письме. Но я ведь не ставила подпись! И я совершенно не за то, чтобы решать вопросы такими методами.

— А как надо?

— Сейчас сложная ситуация в мире. Но этот карантин можно использовать и во благо. Все могут тщательно проанализировать: что было сделано не так? Что лично я сделал не так?

И потом, когда пандемия спадет, сесть в одном зале и конструктивно поговорить. Каждый из нас может стать лучше на своем месте. А то письма мы пишем профессионально, а выступаем как любители. Вот с этого и начинается честность биатлона.

Вот что мы сделали, чтобы биатлон в стране стал лучше? Если подумаем, то поймем: да всем нам нужно больше работать. Звоню родным, а они говорят: «Ой, сегодня биатлон шел, даже смотреть было стыдно». А я хочу, чтобы было не стыдно. (Владимир Иванов)

Драчев надоел всем. В российском биатлоне — революция