Ильченко завоевала бронзу в марафоне на чемпионате России, допустив 18 промахов

Людмила Улыбина стала чемпионкой России в биатлонном марафоне. Она показала результат 1 час 38 минут 22,9 секунды и допустила 4 промаха. Второе место заняла Карина Бахтина (9 промахов, отставание - 1 минута 02,0 секунды).

Бронзу завоевала Кристина Ильченко - она отстала от лидера на 1 минуту 02,7 секунды и допустила 18 промахов.

Чемпионат России. Тюмень. Марафон, 30 км. Женщины



1. Людмила Улыбина (ХМАО) – 1:38.22,9 (4)

2. Карина Бахтина (Башкортостан) +1.02,0 (9)

3. Кристина Ильченко (ЯНАО) +1.02,7 (18)

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