Ильченко завоевала бронзу в марафоне на чемпионате России, допустив 18 промахов

Людмила Улыбина стала чемпионкой России в биатлонном марафоне. Она показала результат 1 час 38 минут 22,9 секунды и допустила 4 промаха. Второе место заняла Карина Бахтина (9 промахов, отставание - 1 минута 02,0 секунды).
Бронзу завоевала Кристина Ильченко - она отстала от лидера на 1 минуту 02,7 секунды и допустила 18 промахов.
Чемпионат России. Тюмень. Марафон, 30 км. Женщины
1. Людмила Улыбина
2. Карина Бахтина
3. Кристина Ильченко
Опрос
Что вам интереснее - биатлон или лыжи?
Дополнительная информация
Загрузка...