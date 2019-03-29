Фенне и Петтерсен победили в индивидуальных гонках на чемпионате Норвегии, Йоханнес Бе стал четвертым

29 марта в норвежском Оле состоялись индивидуальные гонки в рамках первенства страны. У женщин победу одержала Хильда Фенне, среди мужчин первым стал Синнре Петтерсен.
Отметим, что победитель мужского зачета Кубка мира в сезоне-2018/19 Йоханнес Бе стал четвертым, а обладательница 4-го места среди женщин Марта Ольсбу Ройселанн - 17-й.
Ол
Чемпионат Норвегии
Женщины
Индивидуальная гонка
1. Хильде Фенне – 51.07,8 (1+3+2+0)
2. Тунье Марие Шельстадос – 37,2 (0+2+1+2)
3. Яни Арнеклейв – 2.21,1 (0+1+1+3)...
12. Ингрид Таннреволь – 6.01,7 (0+5+3+3)
13. Тириль Экхофф – 6.11,6 (3+1+3+3)...
17. Марта Ольсбу Ройселанн – 7.22,5 (2+0+2+5)
Ол
Чемпионат Норвегии
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Синдре Петтерсен – 51.39,0 (1+1+0+0)
2. Тарьей Бе – 31,0 (0+1+0+1)
3. Эрленд Бьентегорд – 1.17,0 (0+2+0+1)
4. Йоханнес Бе – 1.54,0 (3+0+1+0)
5. Ларс Биркеланн – 2.09,0 (1+0+1+2)...
9. Хенрик Л’Абе Лунн – 3.24,0 (1+2+1+0)...
16. Йоханнес Дале – 5.03,0 (0+1+1+3)...
30. Ветле Шостад Кристиансен – 8.20,0 (3+1+1+3)