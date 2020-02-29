Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы

Победителем спринтерской гонки на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Белоруссия) стал россиянин Матвей Елисеев.

Вторым стал латвийский спортсмен Андрей Расторгуев. На третьей позиции норвежец Александр Андерсен. Россиянин Карим Халили занял восьмое место. Девятым стал Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев на 11-й позиции.

Раубичи (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Мужчины

Спринт

10 км

1. Матвей Елисеев (Россия) — 23.46,4 (1 промах)

2. Андрей Расторгуев (Латвия) — отставание 4,1 (1)

3. Александр Андерсен (Норвегия) — 25,5 (1)

4. Витаутас Строля (Литва) — 26,3 (1)

5. Сергей Бочарников (Белоруссия) — 27,5 (1)

6. Роман Рес (Германия) — 30,8 (0)

8. Карим Халили (Россия) — 38,8 (1)

9. Кирилл Стрельцов (Россия) — 43,8 (1)

11. Никита Поршнев (Россия) — 54,7 (1)

27. Василий Томшин (Россия) — 1.35,0 (2)

28. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.35,6 (3)