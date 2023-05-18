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Сегодня, 13:15

Суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом главы СБР Майгурова

Иван Торопцев
Корреспондент
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Виктор Майгуров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кировский районный суд Екатеринбурга признал недействительным диплом президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова по специальности «юриспруденция», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Майгуров получил диплом Уральского института коммерции и права в 2001 году.

Согласно данным картотеки суда, иск в отношении Майгурова и Уральского института коммерции и права был подан 2 марта 2023 года. Истцом выступил прокурор Кировского района Екатеринбурга.

54-летний Майгуров является президентом СБР с 2020 года.

В 2011 году Майгуров покинул пост директора департамента физической культуры и спорта Югры, который занимал с 2009-го, из-за подделки диплома о высшем образовании Сибирской государственной академии физической культуры.

Источник: https://tass.ru/sport/17779685
Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
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