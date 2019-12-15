Дмитрий Малышко: «На стойке было катастрофическое состояние»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко после мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене заявил, что плохо чувствовал себя во время стрельбы из положения стоя. Он зашел на один штрафной круг.

— Из всего надо извлекать выгоду и пользу, — сказал Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ». — Я доволен, что смог усидеть за старшим Бе. На стойке было катастрофическое состояние, колбасило сильно, справиться не смог.

В целом состояние довольно хорошее сегодня. Надо было сбавить скорорость секунд на пять перед рубежом, наверное. Шел в своем ритме и пытался работать. Когда встал на изготовку, был тремор, тяжело было работать.

Пропустить 10 секунд? Стоять нельзя, надо работать всегда в своем ритме. Пауза сказывается в худшую сторону, надо стрелять в ритме. Эстафеты на следующих этапах? Поставят — побегу. Поставят другого — ничего страшного.

Россия заняла шестое место в эстафете.

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